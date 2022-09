The Glory: su Netflix arriva un nuovo k drama sul tema della vendetta

Netflix è pronta a lanciare una nuova serie sudcoreana sul suo catalogo, The Glory, un k drama incentrato sul tema della vendetta che sarà composto da otto episodi. Questa serie drammatica è stata scritta da Kim Eun Sook, lo scrittore di Descendants of the Sun ed è diretta da Ahn Gil Ho, che in precedenza ha diretto i drammi Happiness, Stranger e Memories of the Alhambra. Ma qual è la trama di questa serie e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Moon Dong Eun sognava di diventare un architetto ai tempi del liceo. Tuttavia, dopo aver subito un attacco brutalmente violento da parte dei suoi bulli, Moon Dong Eun è costretta ad abbandonare la scuola. Anni dopo, il bullo si è sposato, ha un figlio e frequenta la stessa scuola elementare dove Moon Dong Eun ora lavora come insegnante. Dopo anni di complotti, Moon Don Eun inizia il suo piano di vendetta contro i suoi ex bulli e gli studenti che sono rimasti a guardare e hanno lasciato che accadesse.

Le riprese di questo titolo Netflix sono durate più del previsto ma secondo le fonti di What's on Netflix la serie dovrebbe essere presentata in anteprima su Netflix poco prima del nuovo anno, il 30 dicembre 2022.

Upcoming Netflix Original #TheGlory,starring #SongHyeKyo and #LeeDoHyun wraps up filming.

The drama is scheduled to premier in the first half of 2023.

The plot follows the story of a former victim of brutal school violence seeking revenge against her bullies



<Credit to owners> pic.twitter.com/jvhiY4i7xT