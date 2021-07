The Good Fight 5 arriva in Italia: dove e quando vedere la nuova stagione (e il riassunto della 4)

A meno di due mesi dall'uscita negli USA su Paramount+ (il servizio streaming di CBS), arriva anche in Italia la quinta stagione di The Good Fight, la serie legal più seguita degli ultimi anni.

Per tutti gli appassionati fan della serie con protagonista Christine Baranski - sì, è la madre di Leonard in The Big Bang Theory - ecco tutte le informazioni disponibili al momento su The Good Fight 5.

Quando e dove esce The Good Fight 5 in Italia?

Iniziamo dalle informazioni più importanti: data di uscita e piattaforma dove vedere i nuovi episodi. The Good Fight 5 uscirà in Italia giovedì 19 agosto (negli USA è stata rilasciata il 24 giugno), e come sanno i fan della serie uscirà in anteprima esclusiva su Timvision, come le precedenti stagioni.

Per essere più precisi, al lancio saranno rilasciati i primi due episodi, mentre i successivi 8 seguiranno uno a settimana ogni giovedì. Su Amazon Prime Video, invece, al momento sono visibili solo le prime 3 stagioni.

Di cosa parla The Good Fight 5

Questa quinta stagione vede l'addio di due attori storici della serie: Cush Jumbo - cioè Lucca Quinn, che c'era dai tempi di The Good Wife - e Delroy

Lindo - ovvero Adrian Boseman, che invece è comparso solo nella serie spinoff come socio dello studio con Reddick che ha dato una nuova opportunità a Lockhart (dando vita allo studio RBL).

Per quanto riguarda il personaggio di Diane Lockhart - la protagonista interpretata da Christine Baranski - nella quinta stagione sarà alle prese con alcuni

dei più importanti temi sociali dell’attualità, a partire dalla discriminazione razziale. Dalla pandemia di Covid-19 all'omicidio di George Floyd, dall'attacco al Campidoglio dei seguaci di Trump ad altri casi di attualità che verranno sviluppati nei prossimi episodi (delle 10 puntate di cui è composta la 5a stagione, in America a oggi ne sono stati pubblicati solo 5, il 6° uscirà il 29 luglio, l'ultimo il 26 agosto).

Il trailer di The Good Fight 5

Al momento non è disponibile un trailer in italiano, ma per farsi un'idea può tornare utile questo trailer di The Good Fight 5 pubblicato su YouTube

Rapido riassunto di The Good Fight 4 senza spoiler

Senza addentrarci in spoiler sgraditi a chi ancora deve vedere The Good Fight 4 (magari perché segue la serie su Prime), possiamo dire che anche nella quarta stagione l'attualità aveva un ruolo molto importante, parlando di casi come la morte di Jeffrey Epstein e le elezioni presidenziali 2020.

A proposito, la scorsa stagione del legal drama iniziava con una distopia, in cui Trump aveva perso le elezioni 2016 in favore della prima presidente donna Hillary Clinton, non senza ripercussioni negative, come il mancato scoppio del fenomeno #metoo. E così, Diane e i suoi colleghi si trovano profondamente implicati in questioni politiche di estrema importanza.

The Good Fight 6 ci sarà?

La risposta è ufficialmente sì: la serie è stata rinnovata per una sesta stagione subito dopo l'uscita negli USA dei primi episodi della quinta.