Loki arriva a Springfield: Disney+ annuncia il cortometraggio crossover con i Simpson

Da Disney+ arriva una notizia bomba che farà felici ben due universi di fan: quello dei Simpson e quello della Marvel. A breve, infatti, uscirà un cortometraggio il cui titolo è tutto un programma: The Good, the Bart and the Loki.

A parte il riferimento a Il Buono, il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone, il corto è un crossover che vedrà un mix tra la famiglia animata più famosa della tv e il Dio degli inganni, quel Loki protagonista della serie omonima in uscita in queste settimane su Disney+.

La locandina del crossover Simpson-Loki

Ecco l'elettrizzante immagine, pubblicata su Twitter dal profilo ufficiale di Disney+

Cosa vedremo nel corto The Good, the Bart and the Loki

"L'inganno arriva a Springfield... beh, diciamo più inganno" si legge nel tweet della piattaforma di streaming. Quanto alle anticipazioni sulla storia del corto, Disney rivela: "nel nuovo corto in arrivo esclusivamente su Disney+, Loki è stato bandito ancora una volta da Asgard e deve affrontate i suoi nemici più duri di sempre: i Simpson e i più potenti eroi di Springfield. Il Dio dell'inganno si allea con Bart Simpson nel super evento crossover che rende omaggio all'universo cinematico Marvel, i suoi supereroi e i suoi cattivi".

Qualcosa in più si capisce dalla stessa locandina, ispirata ad Avengers: Endgame, in cui Lisa veste i panni di Thor, Barney quelli di Iron Man, Milhouse quelli di Hawkeye, Ralph Winchester è Hulk, la signora Skinner è Black Widow... E naturalmente, Tom Hiddlestone sarà il doppiatore del suo personaggio.

Quando esce il corto Simpson-Loki su Disney+

The Good, the Bart and the Loki uscirà come detto solo su Disney+, e non sarà un episodio della serie dei Simpson. La data di uscita annunciata è quella di mercoledì 7 luglio, quando uscirà anche il quinto episodio di Loki.