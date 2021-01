Su Amazon Prime Video arriva "The Great Escapists", serie tv tra Lost e l'Isola delle Rose

Un po' Cast Away, un pizzico di Lost, un accenno di Isola delle Rose, ma soprattutto tanto MythBusters e The Grand Tour: sono gli ingredienti di "The Great Escapists", la nuova serie tv con Richard Hammond e Tory Belleci in uscita su Amazon Prime Video il 29 gennaio.

La piattaforma di streaming di Amazon ha pubblicato oggi il trailer del nuovo contenuto originale che sarà disponibile da fine mese anche in Italia, come nel resto del mondo: i protagonisti sono due volti noti della televisione "d'azione": Hammond fa infatti parte del team di The Grand Tour, il folle e divertentissimo show Prime dedicato ai motori che coinvolge anche James Maye e Jeremy Clarkson, gli autori del mitico "Top Gear", il programma della BBC trasmesso in Italia da DMAX.

Gli spettatori di DMAX dovrebbero ricordarsi anche di Salvatore Paul Belleci, detto "Tory", che invece ha partecipato a "MythBusters - Miti da sfatare", programma trasmesso in Italia anche da Discovery in cui attraverso spettacolari esperimenti vengono messi alla prova miti urbani e leggende metropolitani, tra incidenti e scontri inscenati da maestri degli effetti speciali.

Fatte le presentazioni dei protagonisti, parliamo ora più nello specifico di "The Great Escapists". La serie, sicuramente particolare, durerà 6 episodi e parte dal misterioso naufragio di Hammond e Belleci (che interpretano sé stessi, non dei personaggi di fiction) su una sperduta ma bellissima isola deserta.

Nell'attesa di ricevere i soccorsi, i due naufraghi non si perdono d'animo e sfruttano le proprie competenze ingegneristiche per "trasformare un paradiso terrestre in un parco dei divertimenti". In un certo senso, qualcosa di simile al progetto di Giorgio Rosa e Maurizio Orlandini, i protagonisti del film Netflix "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose".

Piuttosto che restare in attesa di essere salvati, i "grandi escapisti" decidono di prendere in mano la situazione e utilizzare tutta la loro conoscenza ingegneristica non solo per sopravvivere ma anche per costruire un meraviglioso parco giochi sull’isola. Esplosioni, auto ed elicotteri (e anche un pedalò) improvvisati e una serie di situazioni bellicose e ad alto rischio sono i giochi con cui si divertono gli "scienziati pazzi" Belleci e Hammond (che ha già subito un incidente automobilistico ai tempi di Top Gear e uno con The Grand Tour).

L'inglese e l'italo-americano formano una coppia sicuramente esplosiva, che manterrà oltre i livelli di guardia la tensione e il divertimento degli spettatori di The Great Escapists, disponibile dal 29 gennaio su amazon Prime Video.

Se non ci credete, date un'occhiata al trailer diffuso oggi