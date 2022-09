Come ci eravamo lasciati alla fine di The Handmaid's Tale 4

Manca pochissimo al debutto dei nuovi episodi di The Handmaid's Tale 5. La serie Hulu tratta dal romanzo di Margaret Atwood, diretta da Bruce Miller e con un cast eccezionale che vede, tra tutti, una straordinaria Elisabeth Moss nei panni di June Osborne, sta per tornare con la sua quinta e penultima stagione composta da dieci nuove puntate. Ma prima di addentrarci nelle nuove avventure di June, facciamo un passo indietro per rispolverare la memoria su come ci eravamo lasciati alla fine della quarta stagione.

Come finiva The Handmaid's Tale 4

La quarta stagione di The Handmaid's Tale si era conclusa con la morte, avvenuta per mano delle stesse ancelle, capitanate da June, di uno dei suoi più grandi protagonisti, Fred Waterford, il commander e fondatore della Repubblica di Gilead interpretato dal bravissimo Joseph Fiennes. Muore il cattivo e muore per mano delle sue vittime che lo fanno letteralmente a pezzi riversando sul suo corpo tutto l'odio accumulato in questi anni per le sue torture fisiche e psicologiche. Fred viene portato, da Nick che lo tradisce per schierarsi dalla parte di June, che non ha ancora smesso di amare, in un territorio neutro, una vera e propria terra di nessuno che non è sotto la giurisdizione né del Canada, né degli Stati Uniti d'America. Così, in un posto senza leggi, in un bosco, nel bel mezzo della notte, quelle che erano vittime diventano carnefici e uccidono a mani e a morsi il grande protagonista di questa serie, Fred prorpio mentre sua moglie Serena, catturata in Canada, scopre di essere miracolosamente incinta del suo primo figlio naturale, pur essendo sterile. Questa stagione giunge al termine con una scena di grande violenza, in una sequenza di immagini forti e crude, in pieno stile The Handmaid's Tale.

E così, dopo essere passata alla parte del torto per puro istinto di vendetta, June torna a casa, ancora sporca di sangue, per salutare la sua bambina e per prepararsi ad affrontare le conseguenze del suo folle gesto. Serena, infanto, è ancora ignara di quanto accaduto e siamo certi che, non appena scoprirà il triste destino di suo marito, farà di tutto per vendicare la sua morte.