The Handmaid's Tale 5x08, "Motherland", la caduta di Serena e la rinascita di June. La recensione

Il titolo Motherland non potrebbe essere più indicato per questo ottavo episodio di The Handmaid's Tale 5 che mostra la maternità in tutte le sue forme e ribalta, ancora una volta, le carte in tavola portando alla caduta di Serena e alla vera rinascita di June. Un episodio emozionante, riflessivo, un episodio fatto di parole, di sguardi, sicuramente più statico del precedente (che, a ora, consideriamo il più bello dell'intera stagione) che ha dato inizio alla vera svolta della trama di questa serie. Serena è in carcere, senza suo figlio e vederla disperata e impotente è un vero choc dato che siamo abituati a vederla in tutt'altre vesti. Adesso, però, la neo mamma di Noah si è trasformata in una vera e propria ancella a cui viene portato via il suo bambino e che è costretta a vivere in totale prigionia.

È spiazzante vedere fino a che punto può essere rivoluzionata la vita di qualcuno e come si può passare, in un attimo, dall'altro lato della storia, da antagonista a eroina, da carnefice a vittima. Vederla appoggiarsi alla sua nemica June, l'unica persona che le è rimasta nella vita, è davvero bellissimo ed è altrettanto bello e scioccante vedere una June che non perdona ma che dà consigli su come vivere da prigioniera alla sua stessa carnefice. "Non siamo amiche" ricorda, infatti, June a Serena anche se nello scorso episodio della serie avevamo creduto tutti a un avvicinamento tra le due. Adesso, però, June ci riporta con i piedi per terra e fa lo stesso con suo marito, Luke a cui fa pesare il fatto di averla abbandonata per sette anni e di non aver fatto abbastanza per salvarla, né lei, né sua figlia Hannah.

Il rapporto tra June e Luke viene totalmente messo in crisi in questo episodio ed emergono tutti i punti contrastanti tra i due che, ormai, vanno avanti su binari diversi. È molto bello quando lui le dice: "Io e Nicole non saremo mai abbastanza per te", niente di più vero dato che il personaggio interpretato da Elisabeth Moss, ormai, non riesce a reintegrarsi nella sua vecchia vita, dopo Gilead è diventata un'altra persona e tornare indietro risulta impossibile.

E poi c'è Lawrence e il suo bellissimo discorso di pentimento sulla creazione di Gilead che lo rende, ancora una volta, uno dei personaggi più interessanti e misteriosi di questa serie.

E il finale dell'episodio? Una meraviglia. June riceve la chiamata da Tuello che ha trovato sua figlia Hannah ed è pronto a portarla via da Gilead. Così, la donna, in preda a una gioia infinita, inizia a correre con addosso una luce che non aveva più indossato da tantissimi anni. E vederla sotto questa prospettiva è stato davvero bello. Il continuo? Alla prossima settimana dove speriamo di vedere un po' più di Aunt Lydia, Janine e Nick.