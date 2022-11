The Handmaid's Tale 5x09, "Allegiance", la fuga di Serena e l'incontro tra Nick e June. La recensione

The Handmaid's Tale 5 si sta avvicinando al suo finale sparpagliando un po' di carte in vista di una conclusione che ci aspettiamo sia scoppiettante. Questo nono episodio, che bisogna specificare, è stato diretto da uno degli attori protagonisti della serie, Bradley Whitford che veste i panni del Commander Lawrence, è stato un modo per preparare lo spettatore al finale di questa penultima stagione della serie tratta dall'iconico romanzo di Margaret Atwood che si concluderà proprio con il sesto capitolo.

Quali sono stati i momenti salienti di questa puntata intitolata Alligance? In primis la fuga di Serena con il piccolo Noah. Questa versione ribelle di Serena Waterford bisogna ammettere che è molto interessante e piena di sorprese. Vederla fare l'autostop e infilarsi nella macchina di una sconosciuta pur di fuggire dalla vita da prigioniera è letteralmente bellissimo. Vedere una donna tutta d'un pezzo ed elegantissima come lei "sporcarsi le mani" e prendere ispirazione dalle gesta della sua più grande nemica, June Osborne, dimostra quanto si sia evoluto il suo personaggio nel corso delle stagioni della serie e, se fino a poco fa era la grande cattiva da temere e voler punire, adesso fare il tifo per lei diventa quasi d'obbligo.

E poi c'è June che vede andare a male il tentativo di salvare sua figlia Hannah e si ritrova a dover convincere Nick a diventare un doppiogiochista lavorando con il governo canadese. I due, finalmente, si rivedono e come ogni volta che si guardano negli occhi l'emozione è fortissima ma questa volta la realtà è più forte dell'amore e June si ritrova a scoprire della gravidanza di Rose, la moglie attuale di Nick e del fatto che lui non ha voluto collaborare per distruggere Gilead dall'interno.

Pochi gli accadimenti importanti di questo episodio che ferma un po' il tempo e funge da quiete prima della tempesta. Diciamo che forse, adesso, come pubblico, abbiamo bisogno di un bel po' di azione, colpi di scena, di volti di vecchi personaggi e non solo quelli di June e Luke in attesa di rivedere la loro figlia Hannah. Anche Aunt Lydia e Janine si sono viste pochissimo in questi ultimi episodi della serie e sono due personaggi che avrebbero tanto da dire. Ci aspettiamo un po' più di dinamiche e un po' meno attesa da questo imminente finale di stagione. Di attesa, adesso, ne abbiamo fatta già troppa.