The Handmaid's Tale 5x03: quando neanche la libertà basta (La recensione)

The Handmaid's Tale 5, June

The Handmaid's Tale con il terzo episodio della sua quinta stagione ha sfiorato il capolavoro. Dopo le prime due puntate introduttive siamo entrati nel vivo della storia di questo quinto e penultimo capitolo di una delle serie più iconiche degli ultimi anni tratta dal visionario romanzo di Margaret Atwood e non vedevamo l'ora che le cose iniziassero a farsi serie. Questo episodio, dal titolo Border, è coinvolgente come non mai. C'è azione, c'è staticità, c'è riflessione, c'è dolcezza e allo stesso tempo la crudeltà che solo The Handmaid's Tale sa portare sul piccolo schermo con estrema grazia. C'è amore, compassione, rabbia, vendetta, rimpianto. Basta guardare l'incredibile scena in cui Aunt Lydia piange ai piedi del lettodi Janine e chiede a Dio di salvarla a tutti i costi per trovare una delle più belle performance di sempre di Ann Dowd, la grande cattiva che si mostra in tutta la sua vulnerabiità e, adesso che ha il cuore spezzato, da lupo diventa un tenero agnellino. Il percorso evolutivo del suo personaggio è uno dei più belli di tutta la serie, insieme a quello di Janine che meriterebbe, forse, ancora più spazio nella storia. Ed è proprio grazie a Janine, ora su un letto di ospedale e in fin di vita, che ci troviamo davanti a uno dei momenti più belli dell'episodio: l'atto di estrema di compassione da parte della donna che le ha "rubato" la figlia ma che ci tiene che la piccola, se la sua madre naturale dovesse morire, non dimentichi da chi ha preso i capelli rossi e il suo bellissimo sorriso.

E poi c'è June che insieme a Moira torna sul confine di Gilead per riuscire a parlare con Nick e quella telefonata tra i due che, palesemente, si amano ancora alla follia, rappresenta un altro bellissimo momento di pura dolcezza e romanticismo (di cui avevamo bisogno). Una scena semplice, di poche parole e senza alcun tipo di contatto fisico che mostra che a volte, non servono scene esplicite per trasmettere una forte carica di passione e amore tra due persone, basta anche solo uno sguardo e la sfumatura di una voce rotta. Ora Nick è sposato con un'altra donna ma non vuole che June lo sappia da altri, così, con la voce tremante le svela la verità sulla sua condizione attuale, quasi con paura di poterla perdere, di nuovo.

Questo terzo episodio della quinta stagione di The Handmaid's Tale punta i riflettori anche su uno dei temi centrali della serie, la libertà e soprattutto quella femminile. E per quanto possa sembrare assurdo, in questo episodio, ci viene mostrato quanto a volte, la libertà tanto desiderata, voluta, presa con le unghie e con i denti, poi non ci basta e, da soli, ci si ritrova a tornare nella tana del lupo solo perché, forse, non la si sa gestire questa nuova libertà e si ha bisogno di un ambiente familiare attorno. È quanto fa Serena che, ora che suo marito è morto ed è fuori da Gilead, sceglie di tornare (e molto probabilmente lo farà anche June che ormai non sa più vivere una vita normale) e sceglie di far nascere suo figlio in una terra dove, molto probabilmente, diventerà vittima delle stesse leggi da lei create. Anche se poi viene rispedita in Canada dai commanders.

E poi arriva il gran finale dell'episodio con il tanto atteso incontro tra June e Serena. Quest'ultima in auto mentre viene scortata in Canada e June che, intercettandola, appare all'improssivo davanti al finestrino, sbatte le mani sul vetro e dice una sola frase: "Non toccare più mia figlia". E così con una June piena di rabbia e una Serena impaurita si conclude un episodio che avremmo voluto non finisse mai.