The Handmaid's Tale, la spiegazione del finale della quinta stagione

La quinta stagione di The Handmaid's Tale è appena giunta al termine e l'ultimo episodio, dal titolo "Safe" e diretto dalla stessa protagonista Elisabeth Moss ha davvero lasciato il segno nel cuore dei fan di questa serie distopica che racconta cosa accade quando le donne vengono private dei loro diritti. Ma quali sono stati gli eventi salienti di questo ultimo episodio della penultima stagione di The Handmaid's Tale? Cosa è successo della decima puntata che ha aperto la strada alla stagione conclusiva della serie ispirata al romanzo omonimo di Margaret Atwood? Scopriamolo insieme.

Luke e June

Iniziamo con Luke e June che in questo ultimo episodio della serie si ritrovano a dover scegliere di prendere strade diverse. June, infatti, viene presa di mira dai cecchini di Gilead che per vendicarsi la investono con un'auto rompendole un braccio e rischiando di ucciderla. Per difendere la moglie dall'attacco, Luke aggredisce l'attentatore e lo uccide, cosa che gli costerà l'arresto e la separazione da sua moglie e da sua figlia in quanto adesso, per le leggi del Canada, lui è accusato di omicidio. Luke, infatti, deciderà di lasciare che June e la figlia Nicole partano da sole su un treno per le Hawaii per mettersi in salvo dato che Gilead potrebbe espandersi anche al Canada e si lascia arrestare davanti agli occhi di sua moglie.

Janine e Aunt Lydia

Altri due personaggi chiave di questo ultimo episodio di The Handmaid's Tale 5 sono stati Janine e Aunt Lydia. L'ancella, infatti, viene mandata a casa del Commander Lawrence che, adesso, si è sposato con la signora Putnam, la donna che sta crescendo la figlia di Janine, per essere la loro ancella e di conseguenza portatrice di altri bambini. Janine, però, sceglie di ribellarsi una volta per tutte e viene catturata e portata via per essere punita mentre Aunt Lydia, che con lei ha sempre avuto un rapporto speciale, si ritrova a dover gentire da un lato il suo senso del dovere e dall'altro l'amore per questa ragazza che le viene portata via. Lydia, infatti, cerca di difenderla ma non può nulla contro il Commander Lawrence che ha deciso di agire punendo la ragazza che potrebbe perfino essere mandata alle Colonie.

Nick e June

In questo episodio finalmente torna un po' di romanticismo con Nick che corre dalla sua June non appena scopre che è in ospedale, attraversando perfino il confine con il Canada per vederla e decide di firmare un contratto con il Canada per agire da doppiogiochista. Il ragazzo, però, farà una mossa falsa preso dalle emozioni e non appena tornerà a Gilead dopo aver visto in che condizioni è finita la sua June, dà un pugno a Lawrence davanti a tutti e proprio nel giorno del suo matrimonio che gli costerà l'arresto. Sua moglie Rose, poi, lo lascerà affermando che lui non l'ha mai amata perché nel suo cuore ci sarà sempre June.

June e Serena

E, infine, forse il momento più bello dell'intero episodio, June e Serena si incontrano nel treno pieno di rifugiati diretto alle Hawaii e basta uno sguardo per provare un senso di sollievo di avere qualcuno di conosciuto e "amico" su cui poter contare per ricominciare da zero una nuova vita lontano da tutto e tutti. Il legame tra le due donne, entrambe mamme ed entrambe con un passato difficile alle spalle, sarà sicuramente il punto di partenza per la stagione finale della serie.