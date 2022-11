The Handmaid's Tale 6 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

The Handmaid's Tale è vicinissima alla sua fine. La serie Hulu con Elisabeth Moss nei panni dell'ancella June Osborne chiuderà i battenti con la sesta stagione che è stata, infatti, annunciata e confermata come conclusione di questo lungo e intenso racconto. L'annuncio del gran finale di serie è stato fatto ancora prima del debutto della sua quinta stagione previsto per il 14 settembre su Hulu e, in Italia, il 15 settembre su TimVision ed è arrivato insieme alla conferma che una sesta stagione di The Handmaid's Tale ci sarà.

Con un video pubblicato sui profili social dell'irriverente titolo di Bruce Miller, i volti protagonisti di The Handmaid's Tale, da Elisabeth Moss a Mx Minghella, da Yvonne Strahovski ad Ann Dowd, hanno prima confermato che avremo potuto rivederli in una sesta stagione e, poi, hanno annunciato che questa coincinderà con il gran finale della serie.

"Non possiamo più tenerlo segreto, The Handmaid's Tale avrà una sesta e ultima stagione" è la frase scritta nel post Instagram del profilo ufficiale della serie e i numerosissimi fan di questo dramma distopico non hanno potuto che essere da un lato contenti e dall'altro dispiaciuti di dover dire addio al mondo di Gilead.

Quando esce The Handmaid's Tale 6 su Hulu e Tim Vision

La sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale debutterà, molto probabilmente, nel 2023 anche se una data certa non è ancora stata confermata.