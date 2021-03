The Handmaid's Tale: pieni poteri a Elisabeth Moss, deciderà lei quando finirà la serie

Pieni poteri a Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale, infatti, andrà avanti solo finché lei vorrà. A dichiararlo è lo stesso showrunner, Bruce Miller, che, in attesa dell'uscita degli episodi della quarta stagione, sottolinea che continuerà a dirigere il progetto fino a quando la Moss sarà coinvolta. Qualche giorno fa è stato diffuso il teaser di The Handmaid's Tale 4 che annunciava la data di uscita, il prossimo 28 aprile, della nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Margaret Atwood e, ancora prima, a dicembre, era stato dichiarato che ci sarebbe stato un ulteriore seguito per la serie per una quinta stagione che seguirebbe la storia del romanzo sequel della Atwood, uscito nel 2019 e intitolato "The Testaments".

Senza Elisabeth Moss, niente seguito per The Handmaid's Tale

«Finchè Lizzie sarà con me io andrò avanti». Sono queste le parole di Bruce Miller che, in un'intervista alla rivista americana Deadline, ha dichiarato di voler continuare con la serie solo se Elisabeth Moss deciderà di procedere con questo progetto. Dopotutto, con il nuovo romanzo della Atwood, la storia avrebbe moltissimi spunti per andare avanti ancora a lungo.

The Testaments: il secondo libro del ciclo di The Handmaid's Tale come possibile sequel

The Testaments segue le avventure e la vita della figlia di Offred e conferma, nelle sue pagine, che Aunt Lydia e la stessa Offred sopravviveranno a lungo, anche dopo l'arco di vicende narrate dal primo romanzo e questo permetterebbe alla serie di andara avanti ancora a lungo. C'è da dire che il sequel della serie è stato già firmato dalla MGM Television e dalla stessa Hulu per un'adattamento tv ma Miller sta ancora pensando a come affrontarlo in termini di sceneggiatura. Potrebbe essere una serie a parte e separata senza alcun membro del cast della serie originale ma non è ancora certo.