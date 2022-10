The Handmaid's Tale 5x06 "Together", per Gilead è il momento di tremare. La recensione

Attenzione, spoiler

Lo stavamo aspettando da cinque stagioni questo momento, era nell'aria da un po' e all'inizio di questo sesto episodio di The Handmaid's Tale 5 ogni cosa si è allineata affinché si verificasse. Serena e June, finalmente, uniscono le forze verso un obiettivo comune. Due nemiche, due rivali, due donne piene di risentimento l'una verso l'altra ma che si ritrovano a essere reciprocamente l'unica chance per poter sopravvivere. Il sesto episodio di The Handmaid's Tale 5, Together, segna un vero e proprio punto di svolta nella trama di questa serie e, per la prima volta, Gilead mostra una crepa nella sua struttura che piano piano sembra aprirsi sempre di più.

Serena è la grande protagonista di questo episodio che diventa, per il suo personaggio, rivoluzionario. Quella donna tutta d'un pezzo che ha sempre governato sugli altri si ritrova prigioniera e vittima delle stesse regole da lei create capendo cosa significa stare dall'altra parte. La scena in cui Serena piange nella sua stanza perché le viene impedito perfino di uscire a fare una passeggiata in giardino ha una forza emotiva talmente forte da uscire dallo schermo ed è preludio della grande rivoluzione che poi avverrà a fine episodio.

Tra i grandi colpi di scena di questo episodio c'è anche la morte inaspettata di Commander Putnam per mano di Nick che lo punisce per aver violentato (e messo incinta) una ragazza prima che diventasse la sua ancella ufficiale. Con un colpo in testa il grande cattivo di Gilead esce dai giochi e il terreno per una rivoluzione interna al sistema è sempre più spianato.

In questo episodio scopriamo anche che Nick aspetta un bambino da sua mogie e che Aunt Lydia è sempre più compassionevole nei confronti delle sue ancelle e siamo certi che anche sei sarà un personaggio fondamentale per la distruzione della Repubblica di Gilead.

E poi c'è June, catturata insieme al marito nella terra di nessuno che si ritrova a fine episodio, faccia a faccia con Serena Joy, la donna che le ha distrutto la vita e che adesso le punta una pistola in testa solo che, non ha coraggio di spararle perché June è l'unica persona che, paradossalmente, le è rimasta e l'unica su cui può contare per salvarsi e salvare il futuro del suo bambino. Così Serena fa il più grande colpo di scena di questo episodio, spara al suo autista e scappa in macchina insieme a June e noi non vediamo l'ora di scoprire dove le porterà questa bellissima alleanza femminile.