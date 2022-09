The Handmaid's Tale 5, trailer, trama e data di uscita della nuova stagione

Ci siamo, finalmente anche in Italia abbiamo una data ufficiale di uscita di The Handmaid's Tale 5, la quinta stagione della serie tv di Hulu ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, tradotto in Italia come Il racconto dell'ancella che torna in esclusiva su TimVision con i nuovi episodi. Ecco quindi di seguito il trailer ufficiale e la data di uscita di The Handmaid's Tale 5.

Quando e dove esce The Handmaid's Tale 5

Come detto prima, The Handmaid's Tale è una serie di Hulu, che è una società del gruppo Disney. Ma a differenza di altre serie tv Hulu (ad esempio Only Murders in the Building), Il racconto dell'ancella non è disponibile su Disney+. Le prime quattro stagioni sono invece disponibili anche su Prime Video (la serie è prodotta da MGM Television e distribuita da MGM, società di Amazon).

Ma la stagione 5, con le nuove puntate, esce ora solo su Timvision, così come è avvenuto in prima visione per le stagioni passate. E la data di uscita del primo episodio è il giorno giovedì 15 settembre, un giorno dopo rispetto alla programmazione negli USA, dopodiché uscirà un episodio a settimana ogni giovedì.

Di cosa parla The Handmaid's Tale 5

Per quanto riguarda la trama della nuova stagione, in questo quinto capitolo vedremo June affrontare le conseguenze dell'omicidio del Comandante Waterford e lottare per ridefinire la sua identità e il suo scopo. La vedova Serena prova a migliorare la sua immagine a Toronto mentre l'influenza di Gilead si insinua in Canada. Nel frattempo Il Comandante Lawrence si allea con zia Lydia nell'intento di riformare Gilead e di salire al potere mentre June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza e continuano la loro missione per salvare e ricongiungersi con la piccola Hannah.

Chi c'è e chi non c'è nel cast

Nel cast della quinta stagione figurano Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, Sam Jaeger e la new entry Genevieve Angelson, mentre non ci sarà Alexis Bledel (sì, la Rory di Una mamma per amica), che interpretava il personaggio di Emily e che ha lasciato la serie.

Il trailer di The Handmaid's Tale 5

Ed ecco il trailer ufficiale della nuova stagione de Il racconto dell'ancella.