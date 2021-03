The Handmaid's Tale 4: la nuova stagione è più intensa e cruda che mai nel trailer ufficiale. Cosa ci aspetta

Preparatevi a emozionarvi, arrabbiarvi, piangere, avere il cuore in gola e tremare dall'ansia perché The Handmaid's Tale sta per tornare e sarà più intenso che mai. Chi ama questa serie, dopotutto, ama anche le emozioni forti e, anche questa volta, non resterà delusa. La lotta di June per la libertà toccherà i picchi più alti in questa quarta stagione della serie tratta dai romanzi di Margaret Atwood ed Elisabeth Moss ci regalerà delle performance impareggiabili dove il desiderio di giustizia (spesso ai confini con la vendetta) unito all'estrema vulnerabilità che ha solo chi è stato costretto a distaccarsi da qualsiasi tipo di emozione, la porteranno a essere più agguerrita che mai. Come facciamo a saperlo? È quanto mostra il trailer ufficiale di The Handmaid's Tale 4 appena pubblicato da Hulu, la piattaforma di streaming che ospiterà i nuovi episodi della serie che potremo vedere dal prossimo 28 aprile (e dal giorno dopo su TimVision) a cadenza settimanale e che, dalle prime immagini, sembrano promettere davvero bene.

The Handmaid's Tale 4: il trailer ufficiale

The Handmaid's Tale 4: cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione

Dopo l'annuncio della data di uscita della nuova stagione di The Handmaid's Tale prevista per il porssimo 28 aprile, Hulu ha lanciano il primo trailer ufficiale mostrando le prime immagini di un racconto che si preannuncia viscerale come non mai. La storia riprenderà dalla fine della terza stagione dove June, insieme alle Marthas e all'aiuto di Lawrence, aveva organizzato la fuga dei bambini da Gilead su un aereo diretto verso il Canada, terra neutrale e priva dalle condizioni disumare create nella cosiddetta "repubblica maschilista di Gilead". L'"ancella" riesce nell'impresa ma, resta, purtroppo, gravemente ferita e non sale sull'aereo della salvezza perché ha ancora un obiettivo da portare a termine: mettere fine a questo mondo di violenza. La rabbia e la voglia di riscatto diventerà, in questa nuova stagione, il punto di partenza per continuare la storia di una donna con un ideale che non può essere lasciato morire solo perché è un'unica voce contrastante in un coro omologato alla soppressione dell'indipendenza femminile. Ed è così che June, si rimetterà in forze per riprendersi ciò che è sempre stato suo, la libertà e per ridare alle donne tutto il valore che hanno perso nel mondo distopico di Gilead. La storia di The Handmaid's Tale, per forza di cose si è dovuta distaccare dal libro ma, un adattamente televisivo, per andare avanti, ha bisogno di seguire una sua strada, di assumere cambiamenti, di evolversi, di porsi dei paletti ma, soprattutto di raccontare una storia. Cosa ne sarà di June, Fred, Serena, Aunt Lydia, Nick e di tutto il mondo di Gilead? Non ci resta che aspettare di vedere i nuovi episodi e, per chi si stesse chiedendo se questa stagione sarà l'ultima, vi confermiamo che The Handmaid's Tale è stata già rinnovata per una quinta stagione da parte del network in previsione di farla debuttare nel 2022.

Il poster ufficiale della nuova stagione