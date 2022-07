Genevieve Angelson entra nel cast di The Handmaid's Tale 5

Continuano a emergere news sulla nuova stagione di The Handmaid's Tale. Dopo la pubblicazione del primo teaser che mostra cosa ci aspetta nei nuovi episodi del dramma distopico tratto dal romanzo di Margaret Atwood e la conferma dell'uscita di scena di Alexis Bledel, arriva la notizia di una new entry nel cast della serie. A fare ingresso nella trama di The Handmaid's Tale 5, come personaggio chiave al fianco delle due regine della serie Elisabeth Moss e Yvonne Strahovski sarà un volto noto del piccolo schermo, Genevieve Angelson che abbiamo già visto in New Amsterdam, This is us, Titans. L'attrice, infatti, reciterà in un arco di episodi della quinta stagione della serie e sarà decisiva nello svolgimento della trama. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questo nuovo personaggio.

The Handmaid's Tale 5: tutto sul nuovo personaggio di Genevieve Angelson

A svelare la sa presenza nella nuova stagione di The Handmaid's Tale è stata la stessa Genevieve Angelson che, sul suo profilo Twitter ha pubblicato una foto dove indossa i tipici abiti da singora di Gilead quindi possiamo immaginare che non sarà un'ancella ma una delle mogli dei comandanti della Repubblica fondata da Fred Waterford. "Benedetta sia la rivelazione del progetto" ha dichiarato con un chiaro riferimento alla frase cult della serie di Bruce Miller e, secondo quanto tiporta TVLine, il suo personaggio sarà quello della signora Wheeler, una ricca donna canadese che considera Serena un idolo e il suo ruolo sarà cruciale nell'ascesa di Gilead a Toronto.

Blessed be the project reveal ??? @HandmaidsOnHulu season 5 sept 14 pic.twitter.com/4EpJjtoRSQ — Genevieve (@GenevieveAngel) July 14, 2022

The Handmaid's Tale 5: la trama

The Handmaid's Tale 5 riprenderà il racconto da dove era stato lasciato, con June e le sue colleghe ancelle fuggite in Canada e sfuggite alla mano di Fred Waterford, catturato insieme a sua moglie Serena e tenuto in custodia in Canada. Nel finale della quarta stagione June si era macchiata di un crimine uccidendo a sangue freddo Fred con violenti colpi di pietre e calci sferrati dall'ex ancella e dalle altre ragazze vittime di violenza. Così, dalla ragione le ragazze passano al torto diventando omicide di uno dei personaggi principali della serie, Fred, inetrpretato da Joseph Fiennes.

Bruce Miller, showrunner della serie, ha anticipato a The Hollywood Reporter che la morte di Fred è un bel puntodi partenza per spingere le cose in diversi modi. Da una parte c'è June che potrebbe andare in prigione anche se potrebbe anche farla franca non avendo nessun testimone se non le sue complici. E poi c'è questo gesto che potrebbe da un lato ispirare le ancelle alla ribellione e dall'altro infangare la loro immagine agli occhi di tutti.

Quando esce e dove vedere The Handmaid's Tale 5 in Italia

In Italia i nuovi episodi di The Handmaid's Tale 5 debutteranno su il 14 settembre su Hulu mentre su TimVision probilmente un giorno dopo anche se non è ancora stata confermata la data italiana.