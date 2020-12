The Haunting: nessuna terza stagione per la serie horror di Netflix

Sembra proprio che Mike Flanagan abbia finito di terrorizzare gli utenti Netflix con i suoi racconti horror, o almeno temporaneamente. Il regista americano, infatti, creatore di The Haunting of Hill House nel 2018 e del suo sequel The Haunting of Bly Manor ha annunciato che non ci sarà nessuna terza stagione per la sua serie antologica ispirata, nella prima stagione, al romanzo omonimo di Shirley Jackson e nella seconda a The Turn of the Screw di Jack Clayton.

Se la prima versione di The Haunting aveva riscosso un gradissimo successo, la seconda ha fatto un po' più fatica ad affermarsi e, nonstante una parte dei fan della serie si sta chiedendo se ci sarà un terza stagione, il regista sembra proprio non intenda andare avanti ed è proprio lui stesso a dichiarare, su Twitter, che non ci sarà una terza stazione di The Hounting ma, mai dire mai! Non ci resta che stare a vedere se sarà proprio così oppure no.

L'annuncio su Twitter