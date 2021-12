Arriva su Netflix una nuova serie animata in stop-motion. Tutto quello che sappiamo finora

Netflix sta per lanciare una nuova attesissima serie animata in stop-motion. Si intitola The House ed è il nuovo fiore all'occhiello della piattaforma di streaming in arrivo il prossimo anno. Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo prodotto seriale? Prima di tutto tanto divertimento. The House, infatti, è una serie comica, di soli tre episodi, creata dai Nexos Studios e girata da quattro diversi registi, ognuno dei quali ha preso in carico un episodio della serie, ad eccezione di Emma De Swaef e Marc James Roels, che hanno co-diretto il primo episodio. Gli altri nomi sono Paloma Baeza e Niki Lindroth von Bahr. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questo nuovo promettente titolo Netflix.

Di cosa parla The House

La storia della nuova serie animata Netflix, The House, è articolata in tre capitoli. La prima parte vedrà come protagonista l'impoverito Raymond che incontra un misterioso benefattore che promette di riportare lui e la sua famiglia al loro stato economico precedente. La famiglia impara presto, però, che i desideri potrebbero non portarti sempre dove ti aspetti. La seconda parte della storia è ambientata ai giorni nostri con un insistente agente immobiliare che cerca di vendere il più in fretta possibile una ristruttuazione per la casa. Tuttavia, alcuni inquietanti ospiti inaspettati hanno altri piani e diventano il catalizzatore di una trasformazione un po' più personale dell'immobile. L'ultima parte della serie sarà, invece, ambientata in un prossimo futuro. La casa sopravvive a un paesaggio enormemente cambiato. Incontriamo Rosa, una giovane padrona di casa determinata a rimanere nella sua amata casa fatiscente e riportarla al suo antico splendore. Ma la visione irrealistica di Rosa l'ha resa cieca all'inevitabile cambiamento che sta arrivando e a ciò che conta di più.

Quando esce The House su Netflix

La prima stagione di The House arriverà su Netflix venerdì 14 gennaio 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.