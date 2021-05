The Grand Tour Scotland Special su Prime Video, il video dei The Jackal che impennano con un tre ruote a Napoli

Mentre manco poco più di un mese al debutto di Clarkson's Farm (il trailer e tutte le anticipazioni), si scaldano letteralmente i motori per un altro show a puntate di Amazon Prime Video, il ritorno di The Grand Tour, con un'edizione speciale del programma britannico dedicato agli amanti dei motori, della velocità e di tutto ciò che di folle ci gira intorno, tutta girata in Scozia.

E quale miglior modo di presentare The Grand Tour - Scotland Special se non con una assurda corsa in impennata di un tre ruote sui tetti di... Napoli? Devono averla pensata così dalle parti di Amazon Italia, quando hanno deciso di affidare una sorta di video promozionale di The Grand Tour ai The Jackal, guidati - è proprio il caso di dirlo - dal fresco vincitore di LOL Italia, Ciro, insieme al primo eliminato di LOL Italia, Fru, e a Fabio e Simone (con quella che si scopre essere la sua Panda verde).

Prima di vedere lo spericolato filmato dei ragazzi del celebre collettivo napoletano, riportiamo le informazioni al momento disponibili su The Grand Tour Scotland Special.

The Grand Tour Scotland Special - il teaser

Qualche settimana fa il produttore Andy Wilman ha pubblicato su Instagram un breve video con i titoli di testa di The Grand Tour Scotland Special, in cui si vedono alcuni panorami e i nomi di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, i tre conduttori di The Grand Tour (e creatori di Top Gear).

Quando esce la nuova stagione di The Grand Tour su Prime Video?

Sul profilo ufficiale dello show su Twitter, invece, a febbraio era stato pubblicato un tweet che annunciava che The Grand Tour Scotland Special, la nuova stagione della serie, uscirà nel 2021, senza ulteriori dettagli, che da allora non sono stati comunicati.

Let's play the yes, no game.

Yes, the next Special will come out later this year.

No, we don’t know when.

Yes, we went to Scotland.

No, there’s no more information currently.

Yes, we will update you when we know more.#TheGrandTour — The Grand Tour (@thegrandtour) February 15, 2021

Il video dei The Jackal che impennano un tre ruote per The Grand Tour

Ed ecco finalmente il video dei The Jackal che per promuovere la nuova stagione di The Grand Tour su Prime Video cercano di stabilire un record (forse): far percorrere a un tre ruote (quei mezzi tipo l'Ape Piaggio, per capirci) 50 metri in impennata sul tetto di un palazzo di Napoli.