Tutto quello che sappiamo su The Journalist, la nuova serie Netflix sugli scandali del Giappone contemporaneo

Un nuovo titolo giapponese sta per fare il suo debutto sul catalogo di Netflix per ampliare ancora di più la categoria di prodotti seriali asiatici che stanno decisamente prendendo il sopravvento della piattaforma di streaming e far conoscere nuovi aspetti della cultura e storia del di questo Paese nel mondo. Stiamo parlando di The Journalist, una nuova serie thriller in lingua giapponese, adattamento seriale di una pellicola del 2019 che ha suscitato grande clamore per aver acceso i riflettori sui reati e sugli scandali politici degli ultimi anni in Giappone. Una narrazione avvincente e tutta l'eleganza delle immagini sono valsi al film la vittoria in tre delle categorie principali alla 43ª edizione dei Japan Academy Awards, tra cui Miglior film dell'anno. Intrigante e temeraria, questa nuova serie Netflix è pronta a farsi valere e a dominare le top10 della piattaforma di streaming di tutto il mondo ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su The Journalist dalla trama alla data di uscita su Netflix.

Qui il trailer di The Journalist

Di cosa parla The Journalist

Questa nuova versione dell'omonimo film giapponese di tre anni fa vede Ryoko Yonekura (Doctor X, Legal V) nei panni della giornalista del Toto Newspaper, Anna Matsuda. La protagonista della serie è nota nel mondo come "l'anticonformista dei media" e lavora incessantemente per far luce sui problemi della società giapponese moderna. The Journalist è una serie diretta dallo stesso regista del film, Michihito Fuji.

Quando esce The Journalist su Netflix

La nuova serie thriller giapponese, The Jorunalist, farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming il 13 gennaio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.