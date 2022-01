The Kardashians, la famiglia più "spiata" del mondo torna con un nuovo reality su Disney+

Ancora loro, i Kardashian. La famiglia più "spiata" d'America, protagonista di un reality show (Keeping Up with the Kardahians - Al passo con i Kardashian, parzialmente disponibile su Netflix) andato avanti per oltre venti stagioni (in Italia lo abbiamo visto soprattutto su Sky) torna sotto i riflettori, stavolta per quelli di Disney+.

Come annunciato dalla Disney, infatti, la famiglia Kardashian-Jenner nel 2022 sarà al centro della nuova serie show intitolata appunto The Kardashians. Vediamo insieme le anticipazioni e il trailer.

Quando esce The Kardashians su Disney+

Ancora non è stata comunicata la data di uscita della serie, ma quel che è certo è che uscirà in questo nuovo anno.

Cosa vedremo in The Kardashians

Queste le prime informazioni diffuse ufficialmente: "La famiglia Kardashian/Jenner porterà un nuovo emozionante capitolo su Disney+ grazie a un viaggio inedito e intimo nelle vite di Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway e Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer".

Il teaser trailer di The Kardashians

Un breve video teaser dello show è stato pubblicato da Disney+ su Facebook e YouTube.