The Last of Us 2, cosa sappiamo e quel dubbio sul ritorno di Bella Ramsey (spiegato dai creatori)

Da quando è stato mandato in onda il gran finale di The Last of Us, c'è una sola domanda che tutti si stanno facendo: "Bella Ramsey tornerà nella seconda stagione?". È questo il dubbio più grande dei fan della serie Hbo, trasmessa in Italia da Sky e NOW, e tratta dall'omonimo videogame. Ma, per chiarire come stanno le cose, i creatori di The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno svelato quale sarà il futuro della serie e, nello specifico, quello di Ellie, il personaggio interpretato da Bella Ramsey che, dopo il finale della prima stagione di The Last of Us, sta facendo parlare di sé, specialmente per quel salto temporale che la riguarda. Ma cosa ne sarà di lei in The Last of Us 2?

The Last of Us 2, Bella Ramsey tornerà a vestire i panni di Ellie?

Se i fan della serie hanno tantissime domande sul seguito di The Last of Us la più importante riguarda il personaggio di Ellie (Bella Ramsey). Nella parte 2 del videogioco da cui è tratta la serie, infatti, ci sarebbe un salto temporale del personaggio che passerebbe dai 14 ai 19 anni. Bisogna specificare che la prima stagione della serie è basata sul videogioco del 2013 mentre la seconda dovrebbe incentrarsi su quello ambientato nel 2020, The Last of Us Parte II. Questo vorrebbe dire che Ellie dovrebbe essere già più adulta nel secondo capitolo di serie e il dubbio dei fan è se Bella Ramsey possa continuare a interpretare una versione cresciuta di se stessa o no.

Gli showrunner hanno ammesso che stanno vagliando tutte le possibilità dalla questione del salto temporale a quella di un possibile nuovo casting per il personaggio. Ma cosa decideranno di fare? Per ora, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno ammesso che non hanno intenzione di scritturare una nuova attrice per Ellie.

Nonostante il salto temporale va considerato che Bella Ramsey ha da poco compiuto 19 anni quindi avrebbe l'età giusta per vestire i panni del personaggio nella seconda stagione della serie. Per ora, The Last of Us 2, è ancora in fase di scrittura e quando inizieranno le riprese, Bella sarà senza dubbio matura abbastanza e fisicamente cresciuta rispetto a quando è stata girata la prima stagione - dove aveva 17 anni - e quindi pronta a interpretare una versione più adulta di Ellie.

E per quanto riguarda la seconda stagione della serie, Craig Mazin, uno dei creatori, ha subito anticipato che sarà diversa dal videogame, come lo è stata, in parte, anche la prima. "C'è ancora una grande forma di ansia nei confronti di questa serie, anche io sono molto ansioso di fare un buon lavoro - ha ammesso Mazin - A volte sarà molto diverso dal videogame, altre lo sarà a malapena ma sarà un prodotto diverso, qualcosa a sé, diverso dal gioco. Sarà lo show che Neil (autore del videogame) e io vogliamo fare e lo faremo con Bella Ramsey".

"Potremmo prendere in considerazione l'idea di un re-casting solo se Bella volesse decidere di andare via dallo show - ha aggiunto Neil Druckmann -. E anche se dovesse arrivasse quel momento, potremmo non lasciarla andare via e trovare un modo per convincerla a restare anche nella seconda stagione".

Quindi, non preoccupatevi, Bella Ramsey tornerà in The Last of Us 2.