The Last of Us, dietro al Bloater c'è lo stesso designer di Gollum del Signore degli Anelli

I bloater della nuova serie cult della Hbo, The Last of Us e Gollum della saga leggendaria del Signore degli Anelli hanno qualcosa in comune. Cosa? Il loro creatore. Ebbene sì, il designer dei bloater di The Last of Us, gli esseri umani che dopo anni dal contagio con il fungo sviluppano una spessa corteccia e una forte aggressività, è lo stesso di Gollum del Signore degli Anelli. Stiamo parlando di Gino Acevedo, il designer della W?t? FX che ha lavorato sia agli effetti speciali di The Last of Us e tra gli addetti ai lavori c’era anche Gino Acevedo, che lavorò anche al design di Gollum de Il Signore degli Anelli.

A raccontarlo è stato Simon Jung, il supervisore della W?t? FX a Comic Book che ha svelato questo curioso aneddoto.

"Gino Acevedo fa parte del team coinvolto nella creazione del Bloater - ha raccontato Jung -. Ha contribuito alla creazione di questo personaggio che è stato un insieme tra il riferimento grafico del videogioco, le immagini create con la tuta protesica e ciò che era stato creato come concept work uniti ad altri concept inediti di Naughty Dog".

The Last of Us, infatti, è stato prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

Quando esce The Last of us 2?

Per ora non ci sono ancora date certe sulla data di ritorno della seconda stagione di The Last of Us anche se i fan della serie stanno già pensando a come proseguirà la storia che, nel capitolo 2, seguirà il videogioco del 2020. C'è il dubbio sul ritorno di Bella Ramsey nei panni di Ellie, poi confermato dai creatori della serie, Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann e anche quello su chi interpreterà il personaggio di Abby.

Per la data di debutto siamo quasi certi sarà nel 2024.