The Last of Us, quando escono gli episodi 7, 8 e 9 in italiano?

The Last of Us, dopo l'uscita del suo gran finale di stagione sta continuando a far parlare di sé un po' per l'enorme successo a livello mondiale ricevuto da questo adattamento seriale del noto videogame per Playstation, un po' perché tutti si stanno già chiedendo se Bella Ramsey tornerà nel capitolo 2 della serie e un po' perché in tanti stanno ancora aspettando gli episodi 7, 8 e 9 di The Last of Us in italiano. Ma quando verranno doppiate le ultime tre puntate della serie in Italiano e dove potremo trovare gli episodi conclusivi di The Last of Us in italiano? Scopriamolo insieme.

Ricordiamo che a causa di uno sciopero del mondo del doppiaggio italiano gli episodi 7, 8 e 9 di The Last of Us non sono usciti in italiano ma solo in lingua originale. Ma ora che lo sciopero è terminato, quando debutteranno questi episodi in italiano? Sky e NOW, che distribuiscono la serie in Italia, hanno messo le cose in chiaro e rivelato che il finale di The Last of Us arriverà in italiano prima di quanto potessimo immaginare e cioè già dal prossimo lunedì 20 marzo. E gli episodi in questione usciranno tutti insieme e non uno alla volta.

Quindi, se siete tra coloro che stanno aspettando la versione italiana della serie per vedere come va a finire The Last of Us, l'attesa sarà breve.

The Last of Us in numeri

Il successo di The Last of Us ha sconvolto tutti, fan del videogioco e creatori della serie. Questo adattamento a cura di Craig Mazin e Neil Druckmann - creatore, quest'ultimo, anche del videogioco - ha superato le aspettative in fatto di ascolti portando il finale di stagione di The Last of Us, andato in onda la scorsa domenica 12 marzo 2023, a raggiungere cifre come 8,2 milioni di spettatori negli Stati Uniti e diventando l'episodio più visto dell'intera serie. I primi sei episodi, invece, hanno conquistato più di 30 milioni di persone portando The Last of Us a essere la serie più seguita dall'ultima stagione di Game of Thrones, uscita ne 2019, che, fino a poco fa, deteneva il primato.

Intanto, The Last of Us è stata rinnovata per una seconda stagione dopo l'uscita di soli due episodi su Hbo, canale che distribuisce la serie in America, e racconterà la storia della parte II del videogioco, uscito nel 2020 con un importante salto temporale nella trama.