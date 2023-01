The Last of Us, la guida alla visione della serie per chi non conosce il videogame

Alle prime luci dell'alba di lunedì 16 gennaio, in contemporanea con l'uscita su HBO negli USA, è uscito su Sky (e on demand, e in streaming su Now), il primo episodio di The Last of Us, la serie tv HBO tratta dall'omonimo videogioco del 2013 e scritta da Craig Mazin (il creatore di Chernobyl) e Neil Druckmann (che ha ideato e diretto i videogiochi).

Se, come milioni e milioni di persone, avete giocato centinaia di ore al videogame, è altamente probabile che sappiate già tutto. Ma se non conoscete il gioco, forse vi può essere utile una sorta di guida per comprendere meglio chi sono i personaggi, le differenze tra serie tv e videogame e le curiosità del caso.

Prima, però, un riassunto della puntata uscita su Sky (per ora in lingua originale con sottotitoli, dal lunedì successivo anche in versione doppiata in italiano) con protagonisti Pedro Pascal (Oberyn di Game of Thrones, Javier Peña di Narcos e anche il Mandaloriano della serie omonima) nel ruolo di Joel e l'astro nascente britannico Bella Ramsey (l'adorabile Lyanna Mormont sempre di Game of Thrones, ma anche protagonista di Catherine Called Birdy)

Cosa è successo nel primo episodio di The Last of Us

La puntata di esordio si intitola "When You're Lost in the Darkness", che in italiano si traduce con "Quando sei perso nell'oscurità", ma prima di spiegarlo procediamo dall'inizio.

La prima scena è un talk show americano del 1968, in cui il conduttore parla con due epidemiologi di quello che considerano il massimo rischio per l'umanità. E uno dei due dice che se si diffondesse una pandemia innescata da dei funghi sarebbe molto peggio di una "normale" pandemia da virus, e l'umanità non avrebbe scampo, come non ce l'hanno gli insetti che vengono attaccati da funghi che di fatto prendono il possesso del loro corpo.

Dopo questo prologo, ci spostiamo nel 2003. E conosciamo Joel, nel giorno del suo 36esimo compleanno. Sua figlia Sarah gli prepara una colazione speciale, che Joel trangugia prima di andare a lavorare con il fratello Tommy, promettendo di tornare quella sera con una torta.

Poi accompagnano Sarah a scuola, dove la ragazza nota che un compagno ha uno strano tremolio alla mano. Ad ogni modo, di ritorno a casa, va a trovare dei vicini, mentre alla tv ci sono notizie sempre più allarmanti di rivolte e tumulti in giro per il mondo. E Sarah non nota che l'anziana madre della sua vicina ha uno strano spasmo alla faccia, ma si accorge che il cane guarda la signora in modo strano.

La sera Joel torna più tardi del previsto e senza la torta, ma Sarah gli dà lo stesso un regalo, ovvero il suo vecchio orologio che lei ha fatto riparare. Iniziano a guardare un film, lei si addormenta, e arriva una chiamata di Tommy che chiede a Joel di andarlo a far uscire di prigione dove è finito per aver fermato un tipo molto aggressivo. Joel mette a letto Sarah e va.

Due ore dopo Sarah si sveglia, non trova il padre, ma si accorge che il cane dei vicini gratta alla porta. Fa per portarlo alla casa dei vicini, ma il cane non vuole e scappa. Sarah entra e nota... l'anziana donna che sta divorando tutta la sua famiglia e prova ad attaccarla.

Sarah scappa, e in quel momento arrivano Joel e Tommy che la caricano in auto per scappare dalla follia collettiva, ma quando provano ad aggirare i blocchi della polizia si trovano cinvolti loro malgrado nello schianto di un aereo che ribalta e danneggia la loro auto.

Sarah si è fatta male alla caviglia, Joel la prende in braccio e Tommy dice che si rivedranno al fiume. Padre e figlia scappano da un gruppo di persone infette e aggressive, finché stanno per soccombere. Interviene un militare che spara alla testa del loro aggrssore, ma non facciamo in tempo a rilassarci che il militare riceve l'ordine di uccidere i due. Joel prova a scappare ma il militare spara e sta per ucciderlo, finché interviene Tommy.

Purtroppo, però, Sarah è stata colpita e, nonostante ogni disperato tentativo di animarla, muore tra le braccia del papà, mentre lo zio assiste a questa scena straziante.

E ora siamo nel 2023. Il mondo affronta questa pandemia da fungo Cordyceps da vent'anni, e la situazione è tutt'altro che buona, visto che non c'è pieta neanche per i bambini infetti. Joel si è trasferito dal Texas a Boston, dove vive con una donna di nome Tess con cui porta avanti un'attività di contrabbando. Tess è stata appena picchiata da un delinquente che avrebbe dovuto vendere loro una batteria da camion.

Il camion serve per andare a cercare Tommy, che da tre settimane non risponde al messaggio radio che Joel gli ha mandato. Nel frattempo, nella tana delle Luci (un'organizzazione di ribelli che lotta contro la Fedra, l'agenzia federale di risposta al disastro) tiene rinchiusa una ragazzina.

Lei dice di chiamarsi Veronica, ma Marlene, la leader delle luci, sa che si chiama Ellie e afferma di conoscerla praticamente dalla nascita. Ad ogni modo, si capisce che Ellie è rinchiusa perché "vale più di quanto possiamo immaginare", come spiega Marlene a una sua sottoposta. E quindi il piano è di farla uscire dalla zona della quarantena di Boston per portarla in un altro luogo.

E arriviamo all'incrocio tra questi due gruppi. Tess e Joel vogliono riprendersi quello che Robert ha tolto loro, ma quando arrivano al suo covo lo trovano morto insieme ai suoi uomini e con una batteria che evidentemente non funziona. E chi sbuca da dietro un angolo? Ovviamente Marlene, sanguinante dopo lo scontro con Robert e company.

In breve, Marlene spiega a Joel (che già conosce) che la batteria era per loro, e che serviva per accompagnare Ellie fino al confine della quarantena, ma se Joel e Tess la porteranno lì ci saranno altre Luci che prenderanno in consegna la ragazza e daranno loro un mezzo per andare a cercare Tommy.

Joel accetta, e porta Ellie a casa con sé. Qui Ellie ci mette un attimo a capire il codice che Joel usa con i suoi soci contrabbandieri per informarsi sui guai in arrivo, e basato su canzoni trasmesse per radio. Poi i tre partono.

Arrivano oltre la zona di quarantena, ma quando credono di avercela fatta si imbattono in un militare, a cui Joel solitamente vende merce di contrabbando. Questo inizia a testare i tre, ma quando sta per testare Ellie la ragazza si ribella scatenando la reazione del militare.

A questo punto Joel ha un ricordo della morte di Sarah, e senza pensarci troppo interviene per picchiare a morte il militare. L'aggeggio che fa i test, però, è rosso, e Tess lo nota. Quindi Ellie è costretta a confessare di essere stata morsa da un infetto tre settimane prima, ma di non avere sviluppato nessun sintomo dell'infezione. In pratica, Ellie è l'unica speranza di salvezza per l'umanità.

Curiosità 1: chi è Riley citata da Marlene?

Nel dialogo tra Ellie e Marlene, la ragazza a un certo punto dice che le Luci sono dei terroristi. "Riley era una terrorista secondo te?" ribatte Marlene. Ma chi è Riley?

Come sanno coloro che hanno giocato a The Last of Us, è una ragazza amica (o forse qualcosa in più) di Ellie. Il suo personaggio sarà interpretato da Storm Reid, che poi è la sorellina di Zendaya in Euphoria. Nel videogioco la storia di Riley fu spiegata in una estensione scaricabile a fine gioco, ma in questa serie potrebbe avere un ruolo importante.

Curiosità 2: Marlene è sempre Marlene

Marlene è interpretata da Merle Dandridge, che era anche la doppiatrice di Marlene nel videogioco. Dandridge è l'unica interpreta a riprendere il suo ruolo originale, mentre i doppiatori di Joel ed Ellie torneranno in ruoli minori della serie.

Curiosità 3: la morte di Sarah e il confronto con il gioco

I creatori della serie (e in particolare Druckmann, ovviamente) hanno promesso di restare molto fedeli alla storia del videogioco. In tal senso, la morte di Sarah è esemplare di questa fedeltà, come potete vedere in questo videoconfronto qui sotto.

In effetti Sarah ha molto più tempo in scena nella serie che nel gioco, ma questo serve a far capire lo stato mentale in cui versa Joel, e a far empatizzare con il suo dolore.

Curiosità 4: le differenze con il videogame

Ci sono comunque alcune cose in cui serie tv e gioco differiscono. Le principali sono due: l'epoca e la diffusione del morbo.

Il videogioco era spostato di dieci anni in avanti, ovvero con la morte di Sarah nel 2013 e poi il resto del gioco nel 2033, ma per la serie si è scelto di anticipare di un decennio per giustificare la mancanza di tecnologia del 2003, fattore fondamentale per rendere credibile la diffusione del virus.

Analogamente, Druckmann ha deciso che nella serie il morbo si diffonde solo attraverso il morso di un infetto e non attraverso le spore dei funghi. Questo perché, come sappiamo tutti dal Covid in poi, un possibile contagio per via aerea avrebbe reso poco credibile il fatto che alcuni sopravvivano pur restando a stretto contatto con gli infetti.