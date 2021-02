The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno Joel e Bella nella nuova serie tv Hbo

L'attore di The Mandalorian e l'attrice di Game of Thrones confermati come protagonisti della nuova serie tratta dal videogioco omonimo

The Last of Us è la nuova serie tv Hbo sulla bocca di tutti. Tratto dall'omonimo videogioco della Naughty Dog, questo nuovo progetto televisivo attesissimo dagli appassionati di videogames, ma non solo, inizia a delinearsi sempre di più e, proprio oggi, sono stati ufficialmente annunciati i nomi dei suoi due protagonisti. Gli attori che interpreteranno i ruoli di Ellie e Joel saranno, infatti, due nomi già noti al pubblico delle serie tv. La prima è Bella Ramsey, già vista in Game of Thrones nei panni di Lyanna Mormont e il secondo è Pedro Pascal, l'attore di The Mandalorian e Game of Thrones, anche se le indiscrezioni delle scorse ore parlavano di Mahershala Ali (True Detective) come probabile volto di Joel ma evidentemente le cose sarebbero cambiate.

Gli stessi due nomi dei protagonisti della serie sono stati confermati anche da Neil Druckmann, il supervisore della serie che ha sottolineato la sua contentezza per la presenza dei due attori nella nuova serie The Last of Us.

We're absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

The Last of Us: di cosa parla

Per chi non dovesse essere appassionato di videogiochi, The Last of Us è un game action-adventure del 2013 che è stato sviluppato dalla Naughty Dog e pubblicato da Sony per PlayStation 3 e 4. Di cosa parla? La storia è quella di un'epidemia generata da un fungo che affligge gli Stati Uniti e trasforma gli umani in creature aggressive quasi come fossero zombie. A sfuggire all'epidemia e al caos che essa genera sarà Joel insieme a suo fratello e alla figlia tredicenne che perderà la vita colpita da un soldato e quest'evento segnerà per sempre la vita di Joel. Come andrà a finire? Cosa accadrà a quest'uomo e alla popolazione compita dall'infezione 20 anni dopo? Beh, per scoprirlo, non resta che aspettare l'uscita della serie.

The Last of Us: data di uscita

La data di uscita della nuova serie diretta da Kantemir Balagov per ora non è stata ancora confermata ma i fan sperano di vedere gli episodi di The Last of Us almeno alla fine del 2021 o al massimo nei primi mesi del 2022.