The Last of Us, la teoria che spiega come si diffonde il virus nella serie tv

Un utente di Reddit che si chiama "anagnost" ha condiviso una teoria su The Last of Us che è così accurata e precisa che è praticamente uno spoiler. Quindi se non volete nessuna anticipazione di sorta potete anche fermarvi qui.

Ma se amate il rischio, sappiate che questa teoria, di fatto confermata dai creatori della serie nel podcast ufficiale, spiega perfettamente perché e come si è diffuso il virus da fungo cordyceps che ha causato la pandemia in cui si trova il mondo di The Last of Us.

Come si è diffuso il virus nella serie tv The Last of Us

Ecco la teoria diffusa su Reddit (di seguito la traduzione in italiano con spiegazione) dopo l'uscita del primo episodio:

"Farina contaminata. Ci sono troppe coincidenze per cui i nostri personaggi principali evitano di mangiare cose con farina.

Sarah non ha la farina per i pancake quindi fa le uova [per la colazione di compleanno di Joel, ndr]. Entrambi rifiutano i biscotti [offerti dai vicini mentre escono di casa]. Joel dice di stare facendo la dieta Atkins (simile alla dieta chetogenica, senza carboidrati). Sarah rifiuta i biscotti [offerti dalla vicina al ritorno da scuola] perché hanno l'uvetta [e non le gocce di cioccolato come sperava]. Joel si dimentica di prendere la torta di compleanno".

Lo stesso autore del post, successivamente, ha fatto notare che Craig Mazin (showrunner della serie insieme a Neil Druckmann, l'inventore di The Last of Us) ha detto nel podcast uscito dopo l'espisodio che hanno lasciato "delle briciole" che gli spettatori possono seguire per capire come si diffonde il virus (precedentemente era stato spiegato che, a differenza che nel gioco, nella serie tv la diffusione tra spore non può avvenire).

Infine, viene fatto notare che la più grande fabbrica di farina al mondo si trova a Jakarta. Ovvero, la città dove scoppiano i primi tumulti legati alla diffusione del virus, come scoprono Joel, Sarah e Tommy guardando il notiziario.

Come si diffondeva il virus nel videogioco (e quindi cosa cambierà)

Nel videogioco, invece, è stato fatto notare (ad esempio da Screen Rant) che, anche se non veniva esplicitata, l'origine del virus era causata da dei raccolti andati a male in Sud America. E come riporta ancora Screen Rant, è molto probabile che questo cambiamento avrà ripercussioni più o meno significative nella trama della serie, altrimenti non si spiegherebbe perché cambiare questo aspetto.