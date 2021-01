The Lincoln Lawyer: dopo il film con Matthew McConaughey diventa serie tv Netflix

Dopo essere stata scartata dal canale americano CBS, The Lincoln Lawyer approderà su Netflix in un adattamento seriale dopo il film di successo del 2011 con Matthew McConaughey. La serie, tratta dal romanzo omonimo (Avvocato di difesa in italiano) del famosissimo scrittore e giornalista americano Michael Connelly, anche consulente per la sceneggiatura della serie tv, assumerà una nuova veste televisiva e avrà come protagonista l'attore messicano Manuel Garcia-Rulfo (già visto sul grande schermo in "I magnifici 7", "6 Underground", "Assassinio sull'Orient Express".

Da CBS a Netflix: tutti i cambiamenti dal progetto iniziale

La CBS prima di cestinare il progetto per l'adattamento televisivo di The Lincoln Lawyer aveva già iniziato a sviluppare il lavoro con il pluripremiato produttore e sceneggiatore David E. Kelley (penna dietro la recente miniserie Undoing) e con Logan Marshall-Green come attore protagonista. Una volta passata a Netflix, però, la serie ha dovuto cambiare le carte in regola e scegliere un nuovo protagonista: Manuel Garcia-Rulfo annunciato dallo stesso scrittore del romanzo da cui è tratta la storia che ha sottolineato come "Manuel è in grado di dare al ruolo una dimensione in linea con il suo libro e, inoltre, di celebrare le radici Latinx della storia". Per quanto riguarda gli altri attori coinvolti nel progetto, Kiele Sanchez (Kingdom), Angus Sampson (No Activity) e Jazz Raycole (The Quad) non si ha ancora la certezza che ci saranno nell'adattamento di Netflix.

La trama e le novità di The Lincoln Lawyer

La storia della nuova serie tv Netflix si concentrerà sul personaggio di Haller (proprio come nel film del 2011) un avvocato penalista di Los Angeles che ha come suo "ufficio" il sedile posteriore della sua Lincoln e va da tribunale a tribunale per difendere clienti di qualsiasi tipo. La prima stagione della serie, sarà basata sul secondo libro della saga di Connelly, The Brass Verdict, e avrà uno stile umoristico e spensierato con molte dinamiche familiari. David E. Kelley resta il produttore esecutivo e l'autore della serie insieme a Ross Fineman, mentre lo showrunner sarà Ted Humphrey (The good Wife)