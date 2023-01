The Mandalorian 3, il trailer della nuova stagione in uscita su Disney+

A più di due anni dall'uscita della seconda stagione (e a più di tre da quella della prima, che però in Italia arrivò solo con l'approdo di Disney+ nel marzo 2020). arriva la terza stagione di The Mandalorian, la prima serie tv dell'universo di Star Wars (poi seguita da The Bad Batch, Andor, Obi-Wan Kenobi e altri titoli).

In questo articolo potete trovare il trailer - diffuso durante una partita di NFL - di The Mandalorian 3 e tutte le informazioni sulla nuova stagione della serie tv, dalla data di uscita al cast e alla trama.

Quando esce The Mandalorian 3

La serie originale prodotta da Lucasfilm uscirà in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal giorno mercoledì 1 marzo.

Di cosa parla la nuova stagione

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

Il cast della serie dell'universo Star Wars

La serie è interpretata da Pedro Pascal (di cui attualmente stanno uscendo su Sky le puntate di The Last of us), Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono executive producer.

Il trailer italiano di The Mandalorian 3

Qui sotto il trailer ufficiale in italiano della terza stagione di The Mandalorian.