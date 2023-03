The Mandalorian e The Last of Us crossover? Ecco cosa ne pensa Pedro Pascal

The Mandalorian e The Last of us sono due delle serie di punta del momento. La prima, serie tv dell'universo di Star Wars ormai giunta alla terza stagione e distribuita da Disney+, la seconda, adattamento seriale dell'omonimo videogioco per PlayStation in uscita, in Italia, su Sky e NOW, questi due titoli di successo hanno una cosa in comune, oltre al grande favore del pubblico, il loro protagonista, Padro Pascal. Ormai ribattezzato "internet daddy", Pascal sta vivendo un momento di grande clamore grazie ai personaggi che interpreta nelle due serie appena citate. Papà del piccolo Grogu (erroneamente chiamato "Baby Yoda" dai fan) in The Mandalorian e papà di Ellie (Bella Ramsey) in The Last of Us, Pedro è uno degli attori più chiacchierati del momento e alla domanda di Entertainment Weekly su un possibile crossover tra queste due serie di successo che lo vedono protagonista, Pascal, ha detto la sua, facendo anche riferimento a un immaginario rapporto tra Grogu ed Ellie.

Grogu ed Ellie insieme? L'opinione di Pedro Pascal

Rispondendo alla domanda sul crossover tra The Mandalorian e The Last of Us, Pascal ha affermato: "Grogu ed Ellie nella stessa squadra? Non solo avrebbero un bel rapporto ma sarebbero migliori amici. Li immagino andarsene insieme verso il tramonto. Sarebbero proprio migliori amici".

Un'immagine, quella creata da Pascal su cui i fan delle due serie stanno già fantasticando ma che difficilmente potremo vedere sullo schermo dato che un crossover reale tra questi due titoli è alquanto improbabile.

E parlando di The Mandalorian, Pascal ha specificato a chi affiderebbe Grogu al di là del suo personaggio e sulla questione sembra avere le idee chiare. "Nella terza stagione di The Mandalorian, uno dei personaggi di cui sono più entusiasta è Bo-Katan, quindi se dovessi scegliere consegnerei Grogu a Katee Sackhoff che interpreta il personaggio del mondo Star Wars. Mi fido di lei più di quanto mi fidi di me stesso".