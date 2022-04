Cosa sappiamo su The Mother, il nuovo film Netflix con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sta per debuttare su Netflix come protagonista di un nuovo film. Si intitola The Mother ed è un thriller, girato tra Vancouver e le Canarie, sulla storia di una terribile assassina, interpretata dalla popstar americana, diretto da Niki Caro, stesso regista del remake live-action di Mulan della Disney. A scrivere la storia di The Mother è Misha Green, showrunner della serie horror della HBO Lovecraft Country. Ma cosa sappiamo finora sulla trama, sul cast e sulla data di uscita di The Mother? Scopriamolo insieme.

Qual è la trama di The Mother?

Anni fa, una micidiale assassina è stato costretto a fuggire, cosa che l'ha spinta a rinunciare alla sua unica figlia. Anni dopo, l'assassina tornerà da sua figlia per proteggerla da alcuni uomini estremamente pericolosi.

Chi sono i membri del cast di The Mother?

Oltre a Jennifer Lopez il fine vede nel cast altri grandi nomi del mondo dello spettacolo come Joseph Fiennes, Gael Garcia Bernal e Omari Hardwick .

Quando uscirà The Mother su Netflix

Non c'è ancora una data di uscita certa per The Mother ma abbiamo la conferma che questo nuovo film uscirà su Netflix entro la fine del 2022. The Mother, infatti, è uno dei nuovi titoli Netflix di quest'anno.