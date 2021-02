The Nevers, il trailer della miniserie Hbo ambientata nella Londra vittoriana

Negli ultimi anni dell'era vittoriana, a Londra vivono i "Toccati": un gruppo di persone, principalmente donne, che improvvisamente manifestano abilità anormali, in bilico tra l'affascinante e l'inquietante. Tra di loro ci sono Amanda True (Laura Donnelly), una misteriosa e spericolata vedova, e Penance Adais (Ann Skelly), una brillante giovane inventrice. Sono loro le donne simbolo dei "Toccati", che si ritroveranno a dover affrontare nemici implacabili e una missione destinata a cambiare il mondo.

Fantasy, femminismo, mistero e azione sono gli elementi alla base di "The Nevers", nuova serie Hbo creata da Joss Whedon, regista del primo "The Avengers" e autore della serie cult "Buffy - L'ammazzavampiri". Premesse davvero notevoli, confermate dalle prime immagini del trailer, ricco di azione e mistero tutto al femminile. "La società teme ciò che non può capire" è la frase di lancio che accompagna il trailer diffuso da Sky martedì 2 febbraio. "The Nevers" farà il suo debutto solo in aprile ma la miniserie in 10 episodi è già finita sotto i riflettori per la travagliata produzione che ne ha segnato le riprese nei mesi scorsi. Annunciata nel 2018, la serie è arrivata su Hbo dopo una guerra di offerte con altre reti e servizi di streaming tra cui Netflix (protagonista assoluto grazie a un'altra serie in costume, "Bridgerton"). Le riprese sono iniziate nel luglio del 2019 e sono state interrotte dopo la produzione di cinque soli episodi, sui dieci totali, a causa dell'inizio della pandemia. Le riprese sono ripartite a settembre 2020 e la produzione è stata completata entro la fine di ottobre. Tutto sembrava andare per il meglio ma, il 25 novembre 2020, Whedon ha annunciato che si sarebbe dimesso dalla serie citando vari motivi per la sua decisione in "quest'anno di sfide senza precedenti". In una dichiarazione rilasciata, ha spiegato che la natura faticosa di lavorare su un tale progetto durante la pandemia globale aveva avuto un impatto sui suoi livelli di stress. Il 28 gennaio 2021, la sceneggiatrice britannica Philippa Goslett è diventata il nuovo showrunner. Ora l'annuncio della messa in onda. Sarà un successo come il fortunatissimo "Bridgerton"? Al pubblico l'ardua sentenza.