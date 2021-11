The Night Agent: tutto quello che sappiamo sul nuovo thriller di Netflix

Netflix si prepara al lancio di una nuova serie thriller. Dopo il successo di diversi titoli di questo genere da Dietro i suoi occhi al più recente L'uomo delle castagne sta per arrivare un nuovo prodotto dal titolo The Night Agent che, in dieci episodi, ci trasporterà all'interno della Casa Bianca davanti a un telefono che, a quanto pare, non squilla mai per raccontarci un'interessantissima storia tratta dal romanzo omonimo di Matthew Quirk. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla e cosa possiamo aspettarci da questo nuovo titolo Netflix.

La trama di The Night Agent

La storia di The Night Agent ruota attorno al personaggio di Peter Sutherland (interpretato da Basso), un agente dell'FBI che lavora nel seminterrato della Casa Bianca e ha un incarico molto particolare. Deve rispondere a un telefono che, però, apparentemente non squilla mai. Una notte, però, il telefono suona e, l'uomo si ritrova protagonista di una cospirazione che lo condurrà fino allo Studio Ovale. Altro personaggio della serie è Rose Larkin, una giovane CEO di un'azienda tecnologica caduta in disgrazia che si ritrova costretta a ritirarsi a casa dei suoi zii per fare il punto della sua vita. Quando, però, un gruppo di assassini arriverà in casa, scoprirà che i suoi zii non sono proprio chi sembravano e si ritrova, con Peter, in fuga per salvarsi la vita.

Chi c'è nel cast di The Night Agent

I protagonisti della serie sono Gabriel Basso e Luciane Buchanan, già noti al pubblico del piccolo schermo per i loro ruoli in The Big C e Filthy Rich. I due attori, infatti, hanno firmato il contratto per i ruoli principali nella serie Netflix ideata da Shawn Ryan, il creatore di The Schields.

Quando esce The Night Agent su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale di The Night Agent su Netflix ma possiamo immaginare che entro la fine del 2022 la serie thriller uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming.