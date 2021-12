The North Water, arriva in Italia la serie tv "più nordica" di sempre con Colin Farrell

Arriva anche in Italia The North Water (L'acqua del nord), la serie tv prodotta dalla BBC e uscita lo scorso luglio nel Regno Unito, con protagonista Colin Farrell e girata in un set da Guinness dei primati. Di seguito il trailer, la trama, il cast e tutte le informazioni.

The North Water, quando e dove esce la serie tv in Italia

Iniziamo dal dato più importante: The North Water uscirà in streaming dal 7 dicembre in anteprima esclusiva per l'Italia su Timvision, con un episodio a settimana, per un totale di cinque episodi.

Di cosa parla The North Water

Il TV drama in cinque episodi distribuito da BBC Studios è basato sull'omonimo romanzo del 2016 di Ian McGuire, edito in Italia nel 2018 da Einaudi con il titolo Le acque del nord.

La serie è ambientata alla fine del 1850 e racconta la storia di Patrick Sumner (Jack O'Connell), un ex chirurgo dell'esercito inglese caduto in disgrazia che partecipa come medico di bordo a una spedizione a caccia di balene nell'Artico sulla nave The Volunteer. Un viaggio reso ancora più avventuroso dalla presenza tra i balenieri di Henry Drax (Colin Farrell), uno psicopatico omicida.

Il trailer di The North Water

Il cast di The Northwater

Insieme a O'Connel e Farrell (In Bruges, True Detective 2) nel cast anche Stephen Graham (The Virtues, Line of Duty, The Irishman), Tom Courtenay (45 Years, The Aeronauts) e Peter Mullan (Mum, Top Of The Lake).

The North Water è diretta da Andrew Haigh, ed è prodotta da Kate Ogborn. I produttori esecutivi sono Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning ed Emile Sherman per See-Saw Films, Niv Fichman per Rhombus Media e Jo McClellan per la BBC. ‘The North Water' è una coproduzione con Rhombus Media, con Pioneer Stillking.

Il record della serie The North Water

The North Water può vantare un record davvero particolare: la serie, infatti, è stata girata nella banchisa dell'81esimo parallelo, il punto più a nord dove siano mai avvenute le riprese di una serie drammatica.