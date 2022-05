The Orville 3, arriva la nuova stagione della serie fantascientifica di Seth MacFarlane

In molti ormai l'avevano data per persa, dopo oltre tre anni dalla fine della seconda stagione. E invece a breve arriva la terza stagione di The Orville, la serie tv di fantascienza creata (in origine per Fox, confluita come noto nel grande universo Disney) da Seth MacFarlane, ovvero colui che ha ideato I Griffin, American Dad, The Cleveland Show e i film di Ted.

Con la nuova stagione la serie si chiama The Orville: New Horizons, uscirà in streaming solo su Disney+ (ma è destinata a un pubblico adulto) ed ecco il trailer ufficiale della serie e tutte le informazioni e le cose da sapere.

Quando esce The Orville 3

La terza stagione di The Orville: New Horizons in Italia sarà disponibile dal giorno giovedì 2 giugno sulla piattaforma streaming di casa Disney.

Di cosa parla The Orville 3

Ambientata 400 anni nel futuro, The Orville: New Horizons vede l’equipaggio della U.S.S. Orville impegnato a navigare tra i misteri dell’universo e ad affrontare le complessità delle proprie relazioni interpersonali mentre prosegue la sua missione di esplorazione spaziale.

Il cast di The Orville 3

Il cast comprende Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Chad L. Coleman, Jessica Szohr e Anne Winters.

The Orville: New Horizons è prodotta da 20th Television e da Fuzzy Door. La serie è stata creata e scritta da Seth MacFarlane. MacFarlane, Brannon Braga, David A. Goodman, Jon Cassar, Jason Clark e Howard Griffith sono i produttori esecutivi.

Il trailer ufficiale di The Orville 3

E guardiamo insieme le immagini del trailer ufficiale di The Orville: New Horizons