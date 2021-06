The Pentaverate è la nuova serie Netflix in cui Mike Myers interpreterà 7 personaggi

Netflix ha in serbo per il suo pubblico una nuova serie tv che vedrà il comico inglese Mike Myers tra i protagonisti indiscussi al punto che l'attore inglese, nonché protagonista indiscusso del Saturday Night Live e di Austin Powers, si cimenterà in una prova interpretativa importante: quella di avere 7 ruoli diversi in un'unica serie. Si chiama The Pentaverate ed è una nuova comedy che la piattaforma di streaming ha nel suo cantiere già dal 2019, ma scopriamo qualcosa di più su questo nuovo progetto Netflix e cosa aspettarci da The Pentaverate.

The Pentaverate: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Netflix

E' iniziata la produzione di The Pantaverate, la serie Netflix che vuole raccontare cosa accadrebbe alla vita delle persone se ci fosse una società segreta composta da 5 uomini che lavorano con il fine di influenzare l'andamento dei grossi eventi mondiali per un bene superiore già dai tempi della peste nera del 1347. La comedy sarà composta da un totale di 6 episodi e la trama sarà mossa da un personaggio, un giornalista canadese, coinvolto in una missione segreta per arrivare alla verità dei fatti e salvare il mondo.

Myers sarà impegnato nell'interpretazione di 7 persone e al suo fianco potremo vedere altri attori noti del piccolo schermo come Ken Jeong (Una notte da leoni), Keegan-Michael Key, Richard McCabe, Debi Mazar, Jennifer Saunders e Lydia West. Alla regia Tim Kirkby.

Per ora è tutto quello che sappiamo ma vi terremo aggiornati su tutte le novità di questa nuova e promettente serie Netflix.