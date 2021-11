La serie tv "The Premise" è davvero l'erede tanto atteso di Black Mirror?

Un'immagine di The Premise

Mercoledì 24 novembre su Star, la sezione per adulti di Disney+, è uscito il quinto e ultimo episodio di The Premise - Questioni morali, la serie tv antologica creata da B. J. Novak, attore (oltre che autore) noto soprattutto per il ruolo di Ryan Howard nella versione americana di The Office.

The Premise è indubbiamente una delle serie più originali degli ultimi anni, ma se proprio bisogna paragonarla a un'altra serie tv famosa al grande pubblico, allora è inevitabile un confronto con Black Mirror, la serie antologica, distopica e disturbante di Netflix (ma creata originariamente da Channel 4).

Quindi, che stiate cercando una serie "tipo Black Mirror" o che abbiate già visto The Premise e siate curiosi di saperne di più, in questa recensione spieghiamo la trama (o meglio la struttura e lo stile) della serie, diamo il nostro sindacabile giudizio e riportiamo le ultime informazioni sull'eventuale stagione 2 della serie.

The Premise, di cosa parla la serie tv di B. J. Novak

Prima di ogni episodio, B. J. Novak anticipa in breve la trama, magari con una battuta tipo "nessuno vuole più vedere serie tv lunghissime, che se per caso non le vedi dall'inizio devi recuperare 300 episodi e allora ti arrendi" o "io sono il classico tipo che anche se riceve 99 commenti positivi, si concentra su quei soli 40.000 commenti negativi".

Dunque, il primo episodio "Social Justice Sex Tape" parla di un caso di brutalità razzista della polizia scoperta grazie a un video porno amatoriale.

La seconda puntata si intitola "Moment of silence" e ci fa conoscere un uomo che, dopo la morte della figlia, decide di lavorare per la lobby delle armi.

La terza è "The Ballad of Jesse Wheeler" e parla di una pop star che promette un premio molto particolare a chi si dimostrerà il miglior studente della sua vecchia scuola.

La quarta è "The Commenter" e parla di una ragazza che riceve commenti negativi sul suo canale Instagram da una persona sconosciuta che però sa il fatto suo (o meglio i fatti suoi).

La quinta "Butt Plug", parla di un uomo in crisi finanziaria che scommette il tutto per tutto progettando un plug anale da presentare a un grande uomo d'affari, che ai tempi della scuola il protagonista derideva e bullizzava.

Ci fermiamo qui nella descrizione dei 5 episodi, ma vi invitiamo a dare un'occhiata al trailer (in lingua originale) della serie.

The Premise vale Black Mirror?

L'etichetta di "nuova Black Mirror" è stata appiccicata su troppe altre serie tv, per poter ancora illudere gli orfani di Black Mirror. E, a dirla tutta, The Premise ha voti sotto la sufficienza nei maggiori aggregatori di recensioni come Rotten Tomatoes e Metacritic.

Eppure, a nostro avviso, The Premise avrebbe le caratteristiche giuste per essere definita se non "la", almeno "una" erede di Black Mirror. Per l'originalità delle sue storie, per la capacità che ha di presentarci storie e personaggi fuori dal comune eppure così facili da comprendere, questa serie meriterebbe secondo noi giudizi più positivi.

È vero, un paio di episodi (in particolare "The commenter") non sono particolarmente brillanti, mentre "Moment of silence" è devastante e "Social Justice Sex Tape" è grottesco. In generale, però, tutta la serie ha questo "dono" di far immedesimare il pubblico nelle questioni morali che muovono le storie incredibili dei personaggi.

E alla fine di ogni puntata, resta quell'amarezza, quel bisogno di riflettere che sicuramente è ciò a cui puntava B. J. Novak. Ragion per cui, il nostro voto a The Premise è assolutamente positivo.

Ci sarà The Premise 2?

Se come noi avete visto tutta la serie e vi dispiace che sia composta di soli cinque episodi, probabilmente vorrete sapere se ci sarà la seconda stagione di The Premise.

Ebbene, almeno per il momento FX (che ha prodotto la serie per Hulu) non si è espressa ufficialmente su un possibile rinnovo. E considerato che invece la ben più pubblicizzata Y: L'ultimo uomo è stata già cancellata, forse c'è qualche speranza di vedere, a fine 2022, anche The Premise 2.

Voto: 7.5