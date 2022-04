The Quest, il trailer e le cose da sapere sulla nuova serie tv fantasy di Disney+

Se dovessimo citare un paio di riferimenti, quelli che azzarderemmo sarebbeero le saghe di The Hunger Games e di Le cronache di Narnia, e forse anche La Ruota del Tempo. Stiamo parlando di The Quest – L'Impresa dei Paladini, la nuova serie tv fantasy annunciata da Disney+. Di seguito tutte le informazioni e il trailer.

Quando esce The Quest

Come annunciato ufficialmente, la serie tv sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal giorno mercoledì 11 maggio.

Di cosa parla The Quest

Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia. Ora, il regno è minacciato da una terribile maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, chiamati i Paladini, per lavorare insieme al fine di aiutarle ad adempiere un'antica profezia e sconfiggere la Strega. I Paladini dovranno cercare l'eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno oltre i propri limiti, per riportare l'equilibrio a Everealm. Se falliranno, tutto sarà perduto. Gli eroi sorgeranno. I regni cadranno.

Portata sullo schermo dai team vincitori di Oscar ed Emmy che hanno realizzato Il Signore degli Anelli, The Amazing Race e Queer Eye, The Quest – L'Impresa dei Paladini è un'innovativa e coinvolgente serie ibrida di competizione che porta otto veri teenager (Paladini) nel fantastico mondo fittizio di Everealm, dove devono salvare un regno portando a compimento un'antica profezia. Nel corso della serie composta da otto episodi, questi eroi saranno immersi in un mondo fantastico che prende vita, compresi: un castello, i regnanti, molteplici specie di creature magiche e una strega intenta alla distruzione e alla ricerca del potere.

The Quest – L'Impresa dei Paladini crea una serie di competizioni coinvolgenti dove fantasia e realtà si scontrano, mentre i ragazzi competono in sfide in un mondo fantastico completamente ricostruito, ricco di avventure. La mente, il corpo e l'anima di ogni Paladino saranno messi alla prova con continue sorprese dietro ogni angolo di questa terra sconosciuta, che li porterà a cambiare non solo il destino di Everealm, ma anche il loro.

Il trailer di The Quest

Ed eccoci dunque al trailer ufficiale italiano di The Quest - L'impresa dei Paladini.