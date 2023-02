The Residence, arriva su Netflix una nuova serie mistery targata Shonda Rhimes

Shonda Rhimes è pronta a tornare all'azione. Dopo i suoi ultimi successi su Netflix, Bridgerton e Inventing Anna, la regina delle serie tv sta per sganciare un'altra bomba. Nessuna storia romantica o medical drama però, questa volta, Shonda ha deciso di buttarsi sul mistery drama raccontando una storia avvincente ambientata alla Casa Bianca e tratta dal romanzo di Kate Andersen Brower, The Residence: Inside the Private World of the White House. Stiamo parlando di The Residence, la nuova serie Netflix targata Shonda Rhimes che sembra promettere davvero bene e che oggi ha annunciato il nome dell'attrice che vestirà i panni della detective, protagonista della storia. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da The Residence e chi c'è nel cast.

Di cosa parla The Residence

Ispirata alla trama del romanzo di Kate Andersen Brower, The Residence è un giallo ambientato alla Casa Bianca dove bisognerà trovare l'assassino tra molti ma molti sospettati. Ci sono 132 stanze nella dimora del Presidente degli Stati Uniti e 157 sono i sospettati di un omicidio. Il detective? Un personaggio molto eccentrico che cercherà di svelare il mistero tra indizi, uno staff eclettico dell'edificio e tantissime stanze piene di segreti. Questa serie avrà come showrunner e produttore esecutivo Paul William Davies e come produttrice esecutiva Betsy Beers. Nei primi quattro episodi è coinvolta anche Liza Johnson. ?

Chi c'è nel cast di The Residence

A vestire i panni del detective sarà l'attrice Uzo Aduba nota per aver interpretato Suzanne in Occhi Pazzi, per cui ha vinto un Emmy e Warren in Orange is the New Black. In The Residente, Uzo vestirà i panni di Cordelia Cupp, l'investigatrice e consulente della polizia metropolitana nota per la sua dialettica, il suo essere un'ottima osservatrice e per il suo aspetto un po' inquietante. Gli altri membri del cast non sono ancora stati annunciati.

Quando esce The Residence su Netflix

Per quanto riguarda la data di uscita della serie possiamo immaginare di poterla trovare su Netflix tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.