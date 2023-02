The Rig, Prime Video rinnova la serie per una seconda stagione

A noi è piaciuta, a molti no considerati i commenti alla nostra recensione, ma evidentemente il pubblico internazionale ha gradito The Rig, e per questo Prime Video ha deciso di rinnovare la serie per una seconda stagione.

Prime Video torna quindi in Scozia per questa serie soprannaturale, il secondo Original drama del Regno Unito a essere rinnovato negli ultimi mesi, dopo il successo di The Devil's Hour.

Cosa vedremo in The Rig 2

Gli elicotteri hanno portato l'equipaggio sopravvissuto del Kinloch Bravo in una nuova posizione rischiosa, dove nuovi pericoli li attendono. L'equipaggio dovrà affrontare le conseguenze emotive e fisiche dell'epico finale della prima stagione e dovrà affrontare cospirazioni turbinose, conflitti e nuove minacce che arrivano dalle profondità oscure degli oceani.

La seconda serie di The Rig continuerà ad affrontare temi di interesse globale sul passato, presente e futuro del pianeta, offrendo emozioni epiche e un'azione avvincente grazie ad un cast coinvolgente.

Il cast di The Rig 2

Torneranno per la seconda stagione molti componenti della prima, tra cui Iain Glen (Game of Thrones), Martin Compston (Line of Duty), Emily Hampshire (Schitt's Creek), Rochenda Sandall (Criminal: UK), Owen Teale (Game of Thrones), Mark Addy (Game of Thrones) Molly Vevers (The Spanish Princess), Abraham Popoola (Crudelia), e Stuart McQuarrie (Des), al loro fianco nuovi volti prenderanno parte della squadra.

Gli executive producers sono Derek Wax per Wild Mercury (a Banijay UK company), David Macpherson, e John Strickland. La produttrice è Suzanne Reid, e il coproduttore e Matt Brown. Quando esce The Rig 2

La produzione torna quindi nei FirstStage Studios di Edimburgo per l'inizio delle riprese che avranno inizio quest'anno. La nuova serie sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, presumibilmente nel 2024.