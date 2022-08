The Sandman: 10 curiosità che non conosci sulla nuova serie di punta di Netflix

Netflix sta per lanciare uno dei suoi titoli più attesi dell'anno, una storia a metà tra il racconto epico e il fantasy che trascinerà gli spettatori direttamente nel mondo dei sogni. Stiamo parlando di The Sandman, la nuova serie rivelazione di Netflix che, a partire dal fumetto di Neil Gaiman da cui si ispira, racconta la storia di Morfeo, il re dei sogni e di un mondo a metà tra realtà e fantasia. Questa serie, di dieci epsiodi, è il nuovo titolo di punta di Netflix ma addentriamoci un po' di più nel suo "dietro le quinte" per scoprire qualche curiosità inedita su The Sandman.

Qui il trailer di The Sandman

La trama di The Sandman

La trama di The Sandman segue la storia di Morfeo, il signore dei sogni che si trova a dover porre rimedio agli errori cosmici (e umani) che ha commesso durante la sua lunga esistenza. C'è un altro mondo, infatti, che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un posto chiamato il Dreaming, dove The Sandman, il re dei sogni (Tom Sturridge), dà forma a tutto il nostro più profondo paure e fantasie. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua l'assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo del sogno e quello della veglia. Per ristabilire l'ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali diverse per riparare gli errori che ha commesso durante la sua lunga esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, entrambe cosmiche e umane, lungo la strada.

10 curiosità sul dietro le quinte di The Sandman

1. Il design del personaggio originale di Lucifero nel fumetto di David Gaiman si basa sulle immagini di un giovane David Bowie e prende ispirazione proprio dall'artista.

2. Nonostante la netta somiglianza fisica tra l'autore Neil Gaiman e il personaggio di Morpheus, il design del personaggio nel fumetto originale non era basato su Gaiman.

3. Il team creativo ha fatto un provino a circa 200 attori prima di lanciare Tom Sturridge come Morfeo.

4. I fan dei fumetti della Eagle Eye Comics dovrebbero tenere d'occhio il Magdalene Grimoire per i piccoli easter egg, inclusa la Chiave dell'Inferno. Si può anche avvistare il famoso titolo di giornale "Tug of Love Baby Eaten by Cows!" .

5. Il team ha utilizzato sia corvi falsi che veri per filmare le scene di Matthew, oltre che la computer grafica. C'erano tre veri corvi sul set, tutti con personalità molto diverse, che hanno recitato al fianco di Tom Sturridge come Matthew.

6. Nei panni di Lucifero, Gwendoline Christie è vestita con abiti disegnati dal suo partner nella vita reale, Giles Diacono.

7. I capelli biondi e pettinati di Desiderio nella serie sono vagamente basati sulle iconiche ciocche di James Dean.

8. Nel maniero di Roderick Burgess, tenete d'occhio le librerie di vetro piene di piccoli oggetti e le sculture della copertina del primo fumetto di The Sandman.

9. Se guardate da vicino l'introduzione visiva al Dreaming nell'episodio 101, vedrete il personaggio Martin Tenbones sulla nave, un primo assaggio di Mervyn Pumpkinhead e ritratti di William Shakespeare e Geoffrey Chaucer nel castello di Sogno, che riappaiono entrambi più tardi nella serie.

10. Mervyn Testa di Zucca è doppiato da Mark Hamill.

Quando esce The Sandman su Netflix

The Sandman farà il suo debutto su Netflix il 5 agosto in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.