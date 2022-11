The Sandman avrà una seconda stagione, arriva la conferma di Netflix

Netflix ha confermato la seconda stagione di The Sandman (ed era ora). La serie fantasy tratta dalla serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman sulla storia di Morfeo continuerà con nuovi episodi dopo il grandissimo successo della prima stagione e la grande richiesta da parte dei fan. L'annuncio è arrivato oggi stesso da parte della stessa piattaforma di streaming con un post su Instagram che confermata il ritorno di Tom Sturridge nei panni del re dei sogni.

"Sì, è vero: The Sandman tornerà su Netflix - scrive Netflix per poi aggiungere -. Dice @neilhimself: "Ci sono alcune storie sorprendenti che aspettano Morfeo e il resto dei personaggi. Ora è il momento di tornare al lavoro. Dopotutto, c'è un pasto in famiglia. E Lucifero sta aspettando che Morfeo torni all'Inferno.".

La trama di The Sandman

L'uomo della sabbia, conosciuto anche come Sogno (Tom Sturridge), è il potente essere cosmico che controlla il nostro mondo onirico. Quando è catturato inaspettatamente e tenuto prigioniero per oltre un secolo, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare il caos causato dalla sua assenza.

Quando uscirà The Sandman 2 su Netflix

Non c'è ancora una data di uscita della seconda stagione di The Sandman ma possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi della serie Netflix tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.