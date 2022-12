The Sandman 2: tutte le anticipazioni e l'arrivo di un nuovo personaggio, Delirio

È passato appena un mese da quando Netflix ha confermato la seconda stagione di The Sandman, la serie tratta dagli omonimi fumetti di DC Comics scritti da Neil Gaiman che ha conquistato tutti con le avventure di Dream e del suo mondo dei sogni. Ora, Netflix ha deciso di rilasciare le prime anticipazioni sulla nuova e attesissima stagione di The Sandman che vedrà il debutto di un nuovo personaggio della famiglia di eterni: Delirio. In un video presentato alla Comic Con Experience di San Paolo in Brasile, Neil Gaiman ha annunciato che il personaggio, tra i più amati dei suoi fumetti, Delirio, entrerà a far parte dei prossimi episodi della serie Netflix.

"Abbiamo diverse novità in arrivo nella seconda stagione di The Sandman - ha annunciato Gaiman. Arriveranno diversi eterni, incluso il più giovane ma non ditelo a nessuno, è Delirio! Ci saranno farfalle, palloncini, magia, ci sarà gelato al gusto pollo".

The Sandman 2: chi è Delirio e cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Un annuncio, quello di Neil Gaiman, che ha fatto subito impazzire i numerosissimi fan della serie Netflix e del fumetto da cui è tratta che non vedono l'ora di scoprire come sarà adattato uno dei personaggi più particolari e controversi della storia, Delirio. Il più piccolo degli eterni e membro della famiglia insieme anche a Sogno, Morte, i gemelli Desiderio e Disperazione, Distruzione e Destino.

Delirio, nei fumetti, è raffigurato come una giovane donna dai capelli colorati e dai vestiti rovinati addosso. Il suo carattere? Molto volubile spaziando tra allucinazioni, psicosi e sanità mentale. Chi verrà scelto per interpretare questo particolare ma super affascinante personaggio? Per ora non sappiamo ancora chi vestirà i panni di Delirio anche se Neil Gaiman ha ammesso di aver ricevuto tantissime richeiste di persone che vorrebbero interpretare Delirio nella prossima stagione di The Sandman. Per ora, però, il casting non è ancora iniziato.

Quando esce The Sandman 2 su Netflix

La seconda stagione di The Sandman debutterà sul catalogo Netflix molto probabilmente verso la fine del 2023, per ora, però, non ci sono date certe del suo debutto.