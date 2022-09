The Sandman 2: cosa sappiamo (a oggi) sul rinnovo della serie Netflix

The Sandman 2 ci sarà? La serie Netflix che ha conquistato tutti con la storia del re dei sogni, Morfeo (interrpetato da un bravissimo Tom Sturridge) adattata dai fumetti di Neil Gaiman, è ancora in attesa di una riconferma per un secondo capitolo nonostante il grande apprezzamento da parte del pubblico che l'ha portata a restare in top 10 Netflix anche mesi dopo il suo debutto. Ma perché non c'è ancora certezza sul rinnovo di The Sandman su Netflix? Secondo le voci, il motivo di questa incertezza da parte della piattaforma di streaming sarebbero i costi elevatissimi della serie, soprattutto per gli effetti speciali e sembra proprio che Netflix non sia disposta a spendere così tanto per un altro ciclo di episodi della serie. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo cosa hanno dichiarato i creatori di The Sandman sulla questione.

Cosa sappiamo sul rinnovo Netflix di The Sandman

A rivelare qualche dettaglio in più è stato il supervisore degli effetti speciali di The Sandman, Ian Markiewicz che, intervistato da ScreenRant, ha rivelato che i creatori della serie sono speranzosi e "cautamente ottimisti" sul rinnovo della serie per una seconda stagione e ha sottolineato come lo show "abbia dimostrato quello che doveva dimostrare" da solo, con l'apprezzamento del pubblico. "Siamo fiduciosi - ha poi aggiunto - ma capiamo che ci sono anche altre cose che influenzano questa decisione, speriamo che lo show vada avanti, speriamo di poter essere in grado di farlo di nuovo ma, per adesso, ogni cosa è una speculazione".

Le richieste dei fan e l'hashtag #RenewSandman

I fan della serie sono tantissimi e dopo la prima stagione non vedono l'ora di tornare a tuffarsi nel mondo incantato di Morfeo, Desiderio, Disperazione, Corinzio ecc. Gli stessi spettatori, infatti, per cercare di fare scegliere a Netflix di rinnovare la serie hanno deciso di lanciare un hashtag, #RenewSandman chiedendo al colosso dello streaming di far continuare la serie per una seconda stagione e lo hanno fatto anche in vista del nuovo evento online di Netflix, Tudum, previsto per il prossimo 24 settembre, e dedicato a tutte le novità della piattaforma di streaming. In tantissimi, infatti, hanno sottolineato che The Sandman è arrivato dopo 10 anni di lavoro e trattative e adesso sarebbe un peccato abbandonare una serie di questa qualità dopo solo una stagione.