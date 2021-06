The Sandman: un primo video mostra il backstage della nuova serie Netflix di Neil Gaiman

Durante la Geeked Week, Netflix ha pubblicato un primo video del dietro le quinte della nuova serie live-action tratta dal fumetto di Neil Gaiman, The Sandman pubblicato dalla sezione Vertigo di DC Comics.

Go behind the scenes with @Neilhimself for a sneek peek at the production of The Sandman. #GeekedWeek pic.twitter.com/n3EQebWz5C — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Dopo questa anteprima, The Sandman torna a mostrarsi al suo pubblico con un altro video del backstage del set che mostra l'attore britannico Tom Sturridge che nella serie vestirà i panni del protagonista Sogno (anche detto Morfeo o Sandman che dà il nome alla serie).

? Tom Sturridge como Morpheus no set de filmagens de "The Sandman".

pic.twitter.com/Hr8Q8TkXlw — Nação DC (@Nacao_DC) June 24, 2021

Tom Sturridge, sarà affiancato nel cast della serie da Gwendoline Christie come Lucifero, Vivienne Acheampong che sarà Lucienne, la bibliotecaria della biblioteca del sogn, Boyd Holbrook come il Corinzio, Charles Dance nelle vesti di Roderick Burgess, Asim Chaudhry come Abele, Sanjeev Bhaskar come Caino, Kirby Howell-Baptiste nei panni di Sogno, Mason Alexander Park nel ruolo del personaggio non binario Desiderio, Donna Preston come Disperazione, Razane Jammal come Lyta Hall, Joely Richardson nel ruolo di Ethel Cripps, Niamh Walsh come Ethel Cripps giovane, David Thewlis come John Dee, Kyo Ra nel ruolo di Rose Walker, Patton Oswalt nei panni di Matthew il Corvo, Stephen Fry come Gilbert, Jenna Coleman come Johanna Constantine e Sandra James Young nel ruolo di Unity Kincaid.

La serie, presentata al pubblico come prodotto di genere dark fantasy, sarà composta da un totale di 11 episodi.

Quando uscirà The Sandman su Netflix?

Non abbiamo ancora nessuna conferma sulla data esatta di uscita di The Sandman su Netflix ma restiamo in attesa di ulteriori news a riguardo. Considerando che la serie è attualmente in fase di produzione possiamo aspettarci di trovare gli episodi del live atcion della saga di fumetti già a partire dal prossimo anno.