Una guida completa ai personaggi di The Sandman

Manca pochissimo al debutto di una delle serie più attese di agosto, The Sandman, la trasposizione dell'omonimo fumetto di Neil Gaiman che racconta la storia di Morfeo e del regno dei sogni. Un dark fantasy di dieci episodi che è pronto a regalare al pubblico un racconto moderno ma antico allo stesso tempo dove è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. Ma prima di addentrarci in questo mondo fantastico ecco una guida a tutti i personaggi di The Sandman. Da Lucifero a Mofero fino a passare a Morte e Desiderio, ogni volto della serie ha una sua storia da raccontare e tante emozioni da esprimere.

La trama di The Sandman

C'è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un posto chiamato il Dreaming, dove The Sandman, il re dei sogni (Tom Sturridge), dà forma a tutto il nostro più profondo paure e fantasie. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua l'assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo del sogno e quello della veglia. Per ristabilire l'ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali diverse per riparare gli errori che ha commesso durante la sua lunga esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, entrambe cosmiche e umane, lungo la strada.

Tutti i personaggi di The Sandman

Tom Sturridge è THE SANDMAN, Sogno il signore del regno che visitiamo tutti quando sogniamo. Sogno è un membro di una famiglia più grande conosciuta come Endless,cioè esseri immortali che governano i propri regni.

Boyd Holbrock è IL CORINZIO, Un incubo sfuggito a chi lo desidera che "assaggia" tutto ciò che il mondo ha in serbo.

Patton Oswalt è MATTHEW IL CORVO, il fidato e loquace, emissario di The Sandman.

Vivienne Acheampong è LUCIENNE, Il capo bibliotecario e fidato guardiano del regno di Sogno.

Gwendoline Christie è LUCIFERO. Il sovrano dell'inferno: elegante, bello e astuto.

Charles Dance è RODERICK BURGESS. Un ciarlatano, un ricattatore e mago che cerca di intrappolare la Morte ma cattura invece accidentalmente il fratello di Morte, Sogno.

Henna Coleman è JOHANNA CONSTANTINE, una dura e brillante negromante coinvolta in occultismo

David Thwllis è JOHN DEE, il figlio di Ethel, impazzito molto tempo fa, è alla ricerca di verità che può distruggere il mondo.

Stephen Fry è GILBERT, il disinvolto protettivo di Rose Walker.

Kirby Howell-Baptiste è MORTE. Il sogno è più saggio, più bello e molto di più una sorella per Sogno, la più sensibile della famiglia Endless.

Mason Alexander Park (attore non binario) è DESIDERIO, il fratello Endless di Sogno e l'incarnazione di tutto ciò che gli esseri umani possano desiderare.

Donna Preston è DISPERAZIONE, La gemella di Desiderio e la sorella di Sogno. Lei è ciò che accade quando ogni speranza è svanita, il più cupo degli Endless.

Vanesu Samunyai è ROSE WALKER. la giovane donna alla disperata ricerca del fratello scomparso, che trova una famiglia che non sapeva di avere e una connessione con Sogno a cui nessuno dei due può sfuggire.

Asim Chaudhry è ABELE e Sanjeev Bhaskar è CAINO. La prima vittima e il primo assassino, residenti e fedeli sudditi del Regno dei Sogni.

Joely Richardson è ETHEL CRIPPS e Niamh Walsh è la GIOVANE ETHEL CRIPPS. L'amore di Roderick Burgess negli anni '20 e '30 e quello di John Dee. madre, che gioca un ruolo fondamentale nel destino di Sogno.

Sandra James-Young è UNITY KINCAID. Un'ereditiera, e coinvolta nel destino di Rose. Ha passato un secolo dormendo. Ora è sveglia, avendo perso la sua vita.

Razane Jammal è LYTA HALL, l'amica di Rose, una giovane vedova che piange marito e la cui vita assumerà una nuova piega tra sogno e realtà.

Quando esce The Sandman su Netflix

I dieci episodi di The Sandman saranno disponibili su Netflix dal 5 agosto in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.