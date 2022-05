The Sound of Magic è la serie sudcoreana di Netflix che promette di incantare il pubblico

The Sound of Magic è il nuovo titolo Netflix che promette di far sognare il pubblico. Si tratta di una serie sudcoreana musicale tratta dal webtoon Naver Annarasumanara di Ha Il-kwon diretta da Kim Seong-yoon e scritta da Kim Min-jeong. Questa storia che fa della magia il suo punto di forza oscilla tra il musical e il genere fantasy raccontando la storia di un misterioso mago, Lee Eul che appare improvvisamente di fronte a una ragazza che ha perso il sogno, Yoon Ah-yi e a un ragazzo costretto a sognare, Na Il-deung. Ma entriamo più nel dettaglio per vedere cosa dobbiamo aspettarci da questa serie.

Qui il trailer di The Sound of Magic

Di cosa parla The Sound of Magic

The Sound of Magic è un dramma musicale emozionante che ruota attorno a Yoon Ah-yi, una ragazza con il sogno di diventare una maga sin da bambina e che voleva crescere più velocemente solo per realizzare il suo sogno. Un giorno incontrerà un mago adulto, Lee Eul, che vuole fermare il tempo e rimanere sempre un bambino. La sua vita cambierà dopo averlo incontrato e la ragazza deciderà di seguire il suo sogno sul serio.

Quando esce The Sound of Magic su Netflix

The Sound of Magic uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming il 6 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il serviziio.