Cosa sappiamo finora su The Talisman, il nuovo fantasy Netflix dai creatori di Stranger Things

C'è una nuova serie che Netflix ha in serbo per il suo pubblico e mette insieme da un lato i creatori di una selle serie sci-fi più amate di tutti i tempi, Stranger Thigns, dall'altro uno degli scrittori horror più iconici della letteratura, Stephen King. Cosa ci fanno insieme il re dell'horror con i fratelli Duffer? Una nuova serie fantasy per Netflix, adattamento di un romanzo di King, scritto insieme a Peter Straub del 1984, The Talisman. Si tratta di un live action di otto/dieci episodi che sarà prodotto niente meno che da Steven Spielberg, tramite Amblin Television che detiene i diritti della serie da 35 anni, insieme ai fratelli Duffer con la loro casa di produzione Upside Down Picture.

La serie, annunciata per la prima volta nel 2019, sarà sceneggiata da Curtis Gwinn, già autore e produttore esecutivo di Stranger Things e Gwinn sarà anche showrunner del titolo. King sarà anch'esso produttore esecutivo così come Paramount Television.

“Il nostro amico Curtis Gwinn, uno dei principali autori di Stranger Things, ci ha chiesto se fossimo interessati al progetto - hanno commentato di recente Matt e Ross Duffer - Ci siamo subito emozionati. Abbiamo adorato questa storia. Potrebbe essere l'ultimo grande libro di Stephen King degli anni '80 che non è stato ancora adattato e questo è solo perché Amblin e Spielberg lo hanno tenuto loro per tutto il tempo".

Qual è la trama di The Talisman

The Talisman racconta la storia di un ragazzo di 12 anni di nome Jack Sawyer che parte per un'epica avventura per salvare la vita della madre in fin di vita. Jack è, infatti, alla ricerca del Talismano, una potente reliquia che non solo può guarire sua madre ma, come apprende, può anche salvare il mondo. Il viaggio di Sawyer incrocia due realtà: l'America che conosciamo e il suo gemello pericoloso e fantastico, i Territori.

Quando esce The Talisman su Netflix

Netflix non ha annunciato alcuna data per The Talisman, ma considerando che la serie è attualmente all'inizio della sua produzione, possiamo aspettarci di vederla uscire su Netflix tra la fine del 2023 e il 2024.