The Terminal List è la serie Prime Video più bella dell'anno. Però...

Chris Pratt in The Terminal List

L'1 luglio in streaming su Prime Video escono tutti gli 8 episodi di The Terminal List, serie tv con protagonista Chris Pratt e tratta dall'omonimo romanzo di Jack Carr (su Wikipedia italiana c'è un rimando a John Dickinson Carr, ma è tutto un altro autore, non c'entra niente).

Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere The Terminal List in anteprima, e ora siamo qui per condividere l'entusiasmo che la visione di questa serie ci ha generato.

Un entusiasmo che si è arrestato solo quando abbiamo scoperto che con ogni probabilità The Terminal List non finisce con la stagione 1, ma andrà avanti - Amazon permettendo - per altre stagioni. Prima di spiegare perché questa notizia ci ha un po' deluso, però, riassumiamo brevemente la trama della serie e poi ne analizziamo i punti di forza.

Di cosa parla The Terminal List

La storia inizia in Siria, dove un plotone di Navy Seals riceve una soffiata riguardo al possibile nascondiglio di un terrorista. Il capitano James Reece (interpretato da Chris Pratt) guida i suoi uomini nell'operazione, che però si rivela essere un'imboscata: il terrorista ricercato non c'è, e il plotone viene quasi completamente sterminato.

Ovviamente sopravvive il nostro eroe James Reece, che quando torna a casa ha un colloquio con i suoi superiori, da cui però emerge un notevole contrasto tra la versione ufficiale dell'operazione e quella che Reece ricorda.

Il capitano, in effetti, si rende conto che la sua memoria gli sta giocando brutti scherzi: ad esempio, si congratula con la figlia per il suo nuovo disegno, ma la bambina e la moglie gli fanno presente che l'aveva già visto prima di partire per l'ultima missione.

In sintesi, dunque, ecco gli ingredienti a disposizione per questa storia: un plotone di operatori specializzati della Marina falcidiati in un'imboscata e il loro capitano sopravvissuto che non ricorda bene quanto successo ma non ha nessuna intenzione di lasciar perdere: mescolate e avrete un uomo assetato di vendetta, aiutato da un manipolo di amici, e intenzionato a non farsi ostacolare da niente e nessuno.

Ci fermiamo qui per non fare spoiler, ma ora potete dare un'occhiata al trailer ufficiale di The Terminal List pubblicato su YouTube da Prime Video.

Perché vedere assolutamente The Terminal List

Chiariamo subito una cosa: se le sparatorie, il sangue, la violenza in generale sono cose che non volete trovare nelle serie che guardate, allora lasciate perdere The Terminal List.

Perché qui, citando una frase della serie, abbiamo a che fare con "un uomo che è stato addestrato tutta la vita per perfezionare la violenza". E la sua vendetta, come si suol dire, sarà tremenda.

Ma questo non vuol dire che siamo dalle parti di The Boys, oppure di un film alla Tarantino. Qui siamo di fronte a una serie action thriller diretta da Antoine Fuqua, il regista di film come The Equalizer, Training Day o The Guilty (e purtroppo per lui anche di Infinite).

In pratica, The Terminal List è una storia che vi lascerà con il fiato sospeso e la mascella sbarrata per gran parte del tempo, occasionalmente avrete la tentazione di mettere una mano davanti agli occhi e sicuramente farete il tifo per un personaggio che in effetti non è del tutto positivo, e non somiglia nemmeno a Reacher, per capirci.

Chris Pratt (che qui in alcune scene condivide le telecamere con suo cognato Patrick Schwarzenegger, nei panni della giovane recluta Donny Mitchell) è qui un mix tra l'American Sniper di Bradley Cooper (diretto da Clint Eastwood) e un vendicatore dei fumetti con qualche problema mentale. Eppure, siamo pronti a scommettere che The Terminal List vi conquisterà con il suo concetto particolare di giustizia, e vi esalterà almeno fino alla scena finale.

Il problema di The Terminal List è che non finisce qui

Non vi diremo come finisce la serie, ma vi dobbiamo anticipare una cosa che abbiamo scoperto. Jack Carr, che è anch'egli un ex comandante militare di operazioni speciali, ha scritto cinque libri sul personaggio di James Reece.

Alle anticipazioni sulle prossime possibili stagioni della serie dedicheremo presto un articolo a parte, ma nel frattempo possiamo dire che quasi sicuramente ci sarà una stagione 2 di The Terminal List, che uscirà presumibilmente nel 2023. Un vero peccato, lasciatecelo dire.

Voto: 9