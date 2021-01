The Undoing debutta su Sky: cosa vedremo nei primi due episodi

Il conto alla rovescia è terminato: da venerdì 8 gennaio 2021 sono disponibili su Sky Italia e Now TV i primi due episodi di "The Undoing - Le verità non dette" con protagonisti Hugh Grant e Nicole Kidman.

Tratta dal romanzo "Una famiglia felice" di Jean Hanff Korelitz (edito in Italia nel 2016), "The Undoing" è andato in onda dal 25 ottobre al 25 novembre 2020 negli Stati Uniti grazie a Hbo. Sky ha portato in Italia la serie e, con due episodi a settimana, conta di terminare la messa in onda nel giro di tre settimane. In totale sono sei gli episodi di cui si compone la serie. I primi due saranno trasmessi in prima serata sul canale Sky Atlantic venerdì sera alle ore 21.15. I clienti extra possono già trovarli, invece, nella sezione "On demand" del loro decoder. "Tutto si sgretola" e "Senza lasciare traccia" i titoli dei primi due episodi diretti dall'acclamata regista Susanne Bier, vincitrice di un Golden Globe e un Oscar come miglior film straniero per "In un mondo migliore" (2010). Alla sceneggiatura c'è David E. Kelley, autore della fortunatissima miniserie "Big little lies", interpretata anche in quel caso da un'ottima Nicole Kidman. Siamo davvero onesti con noi stessi e, soprattutto, con le altre persone? La domanda alla base di "Big little lies" riecheggia in tutti gli episodi di "The Undoing" che si apre presentandoci Grant e Kidman nei panni di una coppia newyorkese benestante.

Grace lavora come terapeuta, mentre Jonathan è oncologo pediatrico. Una vita all'apparenza perfetta che nasconde però verità durissime. Negli ultimi anni, Hugh Grant ha saputo trasformare in malizia il suo straordinario fascino personale. È stato un cambiamento di carriera intrigante. Il suo fascino da bravo ragazzo è diventato sempre più sottile e cinico, come nell'ultimo film di Guy Ritchie: "The Gentlemen" (su Amazon Prime Video). Nei primi episodi di "The Undoing" Jonathan non fa nulla di minaccioso, eppure i nostri sospetti sono destati semplicemente dalla bravura di Grant nell'interpretare un personaggio tormentato, pieno di luci e ombre. Alla fine del primo episodio, dopo il grande evento cardine della miniserie, sua moglie sembra sospettarlo semplicemente perché ha lasciato il telefono a casa e non sembra aver fatto il viaggio di lavoro che aveva in programma. Insieme a Kidman e Grant ci sarà anche Matilda De Angelis ("Veloce come il vento" e "L'incredibile storia dell'isola delle rose") alla sua prima prova di livello internazionale. Il suo personaggio si svilupperà proprio nei primi episodi nel ruolo di Elena, giovane madre di uno studente con borsa di studio. Elena appare in poche scene, in metà di esse è nuda e nell'altra metà piange. È un corpo emotivo e sembra che stia spingendo quel corpo interamente nella direzione di Grace (Nicole Kidman). Lo spettacolo è raccontato dal punto di vista di Grace. Elena viene fortemente sessualizzata e trasformata in una damigella in pericolo. È bella e turbata, la regia lo sottolinea più volte. L'interesse di Grace per Elena è invece molto ambiguo e difficile da analizzare: Grace rimane affascinata dal loro primo incontro, ma è difficile dire cosa la stia attirando esattamente. Elena è un'artista e, nonostante non trovi grande spazio nel corso dell'intera serie, il suo personaggio è forse la vera figura chiave di tutta la miniserie diretta da Susanne Bier.