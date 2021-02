The Undoing, Nicole Kidman e Hugh Grant in nomination ai SAG Awards 2021

Annunciate le candidature per i premi della Screen Actors Guild, dedicate ai migliori attori americani. In nomination anche il cast di "Lovecraft Country" e "The flight attendant". I vincitori saranno proclamati domenica 4 aprile

"The Undoing – Le verità non dette" continua il suo trionfale cammino verso la stagione dei premi dedicati alle serie tv. Dopo le quattro nomination ottenute ai Golden Globe pochi giorni fa, la miniserie Hbo, seguitissima dal pubblico italiano su Sky Atlantic, ha conquistato due nomination ai SAG Awards 2021, i premi della Screen Actors Guild, l'associazione che riunisce gli attori americani.

Il family drama Hbo con Nicole Kidman e Hugh Grant sarà tra i protagonisti della serata insieme a "Lovecraft Country – La terra dei demoni", che gareggerà per il Miglior cast in una serie drammatica (la serie è disponibile on demand su Sky e in streaming su Now Tv).

Tra le nomination dei SAG Awards spazio anche per "The Flight Attendant" (prossimamente su Sky), crime comedy in lizza per il premio al Miglior cast in una serie comedy, tra cui spicca l'amatissima Kaley Cuoco di "The Big Bang Theory". Regina della serata sarà Nicole Kidman che, dopo la nomination ai Golden Globe, ottiene anche quella ai SAG come Miglior attrice protagonista in una miniserie (o film per la tv). Per l'attrice australiana non sarà una sfida facile dal momento che dovrà vedersela contro la favorita Anya Taylor-Joy, in lizza per "La regina degli scacchi" (Netflix) e la rivelazione Michaela Coel per "I May Destroy You" (acclamata serie Hbo che Sky non ha ancora portato in Italia). Fra le categorie più combattute senz’altro quella per il Miglior attore protagonista di una miniserie (o film per la tv), dove Hugh Grant dovrà vedersela con altri due illustri protagonisti di serie andata in onda su Sky: stiamo parlando di Ethan Hawke con "The Good Lord Bird" e di Mark Ruffalo, già vincitore dell’Emmy Award per "Un volto, due destini – I know this much is true". Nella categoria più "tecnica" dedicata ai Migliori stunt delle serie tv troviamo, infine, altri due titoli trasmessi in Italia su Sky Atlantic: l'ultima stagione di "Westworld" e, ancora una volta, "Lovecraft Country".

Tutte le nomination per le Serie Tv

CAST IN UNA SERIE DRAMA

Better Call Saul

Bridgerton

Lovecraft Country

Ozark

The Crown

ATTORE IN UNA SERIE DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Josh O'Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Regé-Jean Page, Bridgerton

ATTRICE IN UNA SERIE DRAMA

Gillian Anderson, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

CAST IN UNA SERIE COMEDY

Dead to Me

Schitt's Creek

Ted Lasso

The Flight Attendant

The Great

ATTORE IN UNA SERIE COMEDY

Nicholas Hoult, The Great

Daniel Levy, Schitt's Creek

Eugene Levy, Schitt's Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

ATTRICE IN UNA SERIE COMEDY

Christina Applegate, Dead to Me

Linda Cardellini, Dead to Me

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Annie Murphy, Schitt's Creek

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Bill Camp, La regina degli scacchi

Daveed Diggs, Hamilton

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, Un volto, due destini

ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Cate Blanchett, Mrs. America

Michaela Coel, I May Destroy You

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

STUNT

Cobra Kai

Lovecraft Country

The Boys

The Mandalorian

Westworld